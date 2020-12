El emotivo discurso de Merkel sobre la pandemia para concienciar a la población de cara a la Navidad

La canciller alemana, Angela Merkel, ha lanzado este miércoles un emotivo discurso para pedir un esfuerzo a la ciudadanía de cara a la inminente llegada de la Navidad del coronavirus. Para la dirigente alemana son necesarias unas restricciones más agresivas para contener el aumento de contagios, muertes y hospitalizaciones por covid-19.

Las declaraciones de Merkel en el Bundestag, la Cámara baja del Parlamento Alemán, llegan el día en el que el país bávaro notifica su máximo de muertes de toda la pandemia. En las últimas 24 horas, Alemania ha acumulado 590 muertes, lo que deja un total de 20.002 alemanes fallecidos a causa del coronavirus.

"Lo siento, lo siento desde el fondo de mi corazón. Pero si el precio que pagamos es 590 muertes por día, en mi opinión es inaceptable", ha añadido la canciller al borde de las lágrimas respecto a las restricciones necesarias para combatir la pandemia.

"I really am sorry, from the bottom of my heart. But if the price we pay is 590 deaths a day then this in unacceptable."German Chancellor Angela Merkel begs Germans to follow coronavirus restrictions in an unusually emotional appeal ahead of Christmas. pic.twitter.com/dNRge9cvdJ