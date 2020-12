Dimite el fiscal general de EEUU días después de negar el fraude en las elecciones

Nueva dimisión en la Administración Trump. Tras la ratificación del Colegio Electoral de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones del 3 de noviembre, el aún presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la salida del fiscal general, William Barr, que pidió investigar las irregularidades denunciadas por el magnate, pero que finalmente las descartó pese a ser uno de los fieles del republicano.

Trump ha empleado, de nuevo, su perfil en las redes sociales para comunicar que Barr, que llegó al cargo en febrero de 2019, deja de ser fiscal general de Estados Unidos.

"Acabo de tener una reunión muy agradable con el fiscal general, Bill Barr, en la Casa Blanca. Nuestra relación ha sido muy buena y ¡ha hecho un trabajo excelente!", ha indicado el republicano en su cuenta de Twitter.

El aún inquilino de la White House -hasta el próximo 20 de enero que tome posesión Biden-, ha lanzado su anuncio junto a la carta de renuncia de Barr, en la que no ha detallado los motivos de su dimisión.

Según indica el magnate, Barr "se irá justo antes de Navidad para pasar las vacaciones con su familia". En su misiva, especifica que dedicará la próxima semana a cerrar puntos pendientes antes de abandonar la Fiscalía, definitivamente, el 23 de diciembre.

...Deputy Attorney General Jeff Rosen, an outstanding person, will become Acting Attorney General. Highly respected Richard Donoghue will be taking over the duties of Deputy Attorney General. Thank you to all! pic.twitter.com/V5sqOJT9PM