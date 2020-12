Dimite la directora de comunicación de la Casa Blanca de Donald Trump, Alyssa Farah

Nueva renuncia en la Administración Trump. La directora de comunicación de la Casa Blanca, Alyssa Farah, ha anunciado que deja su cargo a escasas semanas de que Donald Trump deba abandonar la Presidencia de Estados Unidos.

Farah ha sido la directora de comunicación desde el mes de abril -además de haber ejercido como portavoz del vicepresidente Mike Pence y portavoz del Pentágono-, y ahora ha decidido dejar su puesto este viernes para desarrollar su propia firma de consultoría, que se centrará en el ámbito político, corporativo y de defensa.

Según ha comunicado la propia Farah en un comunicado recogido por medios estadounidenses y a través de las redes sociales, herramienta muy empleada por el equipo de Trump durante todo su mandato, no abandona la comunicación de la Casa Blanca por desacuerdos o polémicas.

En el primer mensaje de un hilo en Twitter, Farah asegura, como es habitual en estos casos, que "ha sido el honor" de toda su vida "servir en la Administración de Trump en los últimos tres años".

La primera persona en ocupar esos tres cargos en Estados Unidos ha asegurado que está "profundamente orgullosa de las cosas increíbles" que han podido "lograr para hacer que el país sea más fuerte, más seguro y más fiable".

I am deeply proud of the incredible things we were able to accomplish to make our country stronger, safer, and more secure.

En su despedida, Farah ha continuado afirmando que gracias a la Administración Trump, "el califato del Daesh ha sido destruido, los rehenes estadounidenses fueron devueltos y la OTAN es más fuerte que nunca".

Además, alardea en su mensaje de haber "negociado acuerdos de paz históricos en el Medio Oriente" y haber anunciado "un acuerdo de paz histórico entre el gobierno afgano y los talibanes destinado a terminar la guerra más larga de Estados Unidos", a pesar de otras polémicas protagonizadas por el magnate en relación a otros acuerdos.

Asimismo, Farah ha afirmado que en este mandato, que previsiblemente terminará el 20 de enero, han "reconstruido el poder judicial con juristas respetuosos de la Constitución". En este sentido, el último nombramiento realizado por el magnate fue el 27 de octubre, cuando colocó a la jueza conservadora Amy Coney Barrett en el Tribunal Supremo -el tercer nombramiento de Trump para el Alto Tribunal-.

Finally, I’m honored to have worked with the entire team on Operation Warp speed who helped usher in a safe and effective COVID-19 vaccine in record time that will save countless thousands of lives.I’m forever grateful to have had the opportunity to serve my country.