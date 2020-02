Dimite un asesor de Boris Johnson por divulgar comentarios racistas

Andrew Sabisky, asesor del primer ministro británico, Boris Johnson, anunció este lunes su dimisión tras divulgarse antiguas afirmaciones suyas en las que sostenía que las personas negras tienen, de media, un coeficiente intelectual más bajo que las blancas.

Johnson había recibido críticas en los medios británicos en las últimas horas tras haberse negado a distanciarse de las polémicas opiniones de su asesor.

Sabisky, de 27 años, se mostró en 2014 a favor de obligar a tomar anticonceptivos por ley al llegar a la pubertad para "evitar los problemas que generan los embarazos no planificados".

"Las leyes sobre vacunación son un precedente", escribió el hasta ahora asesor de Downing Street en una página web creada por Dominic Cummings, la mano derecha de Johnson en el Gobierno británico.

Según el diario The Guardian, Sabisky defendió en una entrevista en 2016 extender el uso de un medicamento para incrementar las funciones cerebrales pese a sus riesgos asociados.

"Desde una perspectiva social, los beneficios de darle a todo el mundo 'modafinil' una vez por semana probablemente merecen el riesgo de un niño muerto una vez al año", sostuvo.

Fue precisamente Cummings quien le contrató tras publicar un anuncio en el que aspiraba a captar a personas "raras con talento" para trabajar como asesores del Ejecutivo.

Sabisky anunció su dimisión en un mensaje en Twitter: "Me apunté para hacer un trabajo de verdad, no para ser el centro de una gigantesca difamación", afirmó.

Hey all,The media hysteria about my old stuff online is mad but I wanted to help HMG not be a distraction. Accordingly I've decided to resign as a contractor. I hope no.10 hires more ppl w/ good geopolitical forecasting track records & that media learn to stop selective quoting