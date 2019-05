La dimisión de Theresa May eleva el riesgo de un 'brexit' duro, según analistas

El anuncio de Theresa May de su dimisión el próximo 7 de junio como primera ministra del Reino Unido hace más probable una retirada sin acuerdo del país británico de la Unión Europea, lo que tendría "significativos efectos negativos" sobre la deuda soberana del Reino Unido y de otros emisores, según advierten diversos analistas.

En este sentido, Sarah Carlson, analista de Moody's responsable de la nota soberana del Reino Unido, considera que el anuncio de la dimisión de May "amplifica" la incertidumbre respecto del brexit, algo que resulta "claramente negativo" para la solvencia, lastrando la inversión, el empleo y, en definitiva, el crecimiento.

"La dimisión de la primera ministra también incrementa el riesgo de un brexit sin acuerdo, lo que, tendría significativos efectos negativos sobre la nota soberana de Reino Unido y de una serie de otros emisores", añade la experta.

Por su parte, Ranko Berich, director de análisis de Monex Europe, destaca que a continuación toda la atención se centrará en la batalla por la sucesión de May por lo que probablemente sea obligatorio para aquellos que aspiran a reemplazarla demostrar voluntad de completar una salida sin acuerdo.

La retórica sobre un brexit sin acuerdo por parte de los aspirantes al liderazgo probablemente lastre a la libra, haciendo los mínimos por debajo de 1,25 dólares un objetivo probable, añade el analista, que recuerda la incertidumbre ya presente en el mercado en relación con un empeoramiento de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China.

"La voluntad del Parlamento y la capacidad para bloquear un brexit sin acuerdo es el apoyo más importante de la libra, aunque un primer ministro feliz de seguir adelante sin acuerdo no necesita presentar nuevas mociones o proyectos", apunta Berich, añadiendo que los diputados conservadores partidarios de bloquear un brexit duro se verían así obligados a votar contra su Gobierno y por unas nuevas elecciones generales, "algo sobre lo que no hay garantías suficientes".

En este sentido, Aitor Méndez, analista de IG, opina que en los próximos días la presión del mercado podría volver a la libra esterlina a medida que se conozcan los nombres de los candidatos a suceder a Theresa May, señalando que, tras el varapalo que espera el Partido Conservador en la elecciones europeas, todo parece indicar que será el ala más dura del partido el que se haga con el poder.

Boris Johnson, principal candidato

"Todas las quinielas apuntan al controvertido Boris Johnson como principal candidato a hacerse con el puesto, y su elección sería una de las que tendría un efecto más bajista para la divisa británica, ya que podría tratar de adoptar una postura de fuerza ante Bruselas o incluso amenazar con la posibilidad de un brexit duro u otras medidas de coacción", apunta.

No obstante, desde A&G Banca Privada Diego Fernández Elices considera que la renuncia de May "cambia el escenario ligeramente" y, si bien las probabilidades de que el partido conservador deba convocar un nuevo referéndum permanecen intactas, las bajas probabilidades de un brexit duro se incrementan, "dado que May era del ala moderada dentro de su partido y es altamente probable que su sucesor, sea más duro al respecto".

En cualquier caso, Saker Nusseibeh, consejero delegado de Hermes Investment subraya que "Westminster tiene un largo camino por delante para restaurar su recuperación entre los votantes cuando el país necesita un liderazgo que sane sus divisiones".

El anuncio de la dimisión de Theresa May, esperado por el mercado, ha sido recibido con moderadas subidas en la cotización de la libra frente al dólar. De esta manera, la moneda británica llegaba a cambiarse por 1,2718 dólares, frente a los 1,2654 dólares del cierre del jueves. Desde que asumió el cargo de primera ministra el 13 de julio de 2016, la libra ha acumulado una depreciación del 4% desde los 1,3246 dólares en los que cotizaba.