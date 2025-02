El Gobierno de Petro, en crisis: desbandada de ministros hartos de sus excentricidades

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha restado importancia este martes a la crisis en su gabinete de ministros y dijo que las renuncias presentadas, algunas irrevocables y otras protocolarias, no supondrán un gran cambio en su equipo de Gobierno. "Está todo listo, no hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer", manifestó Petro a periodistas colombianos en Dubái, donde participa en la Cumbre Mundial de Gobiernos que discute, entre otros asuntos, la transición hacia energías limpias.

La crisis en el gabinete comenzó en un polémico consejo de ministros del pasado 4 de febrero, transmitido por televisión y redes sociales, en el que afloraron divisiones y malestares en el gabinete por el nombramiento ese mismo día del controvertido político Armando Benedetti, con procesos por corrupción, como jefe de Despacho de Presidencia.

Tras las críticas a ese nombramiento, expresadas por la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, apoyada por la titular de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y otros altos funcionarios, comenzaron las dimisiones y Petro optó el domingo, antes de viajar a Dubái, por pedirle a todo su gabinete la renuncia protocolaria.

"La llegada de Armando Benedetti como jefe de Despacho del presidente es un proceso de empoderamiento político que genera muchos riesgos tanto para la defensa de lo público y la integridad del Gobierno, en mi perspectiva", dijo Muhamad, una de las ministras en una entrevista con EFE sobre las razones de su renuncia.

Intereses electorales

Según Petro, en su gabinete hay funcionarios que aspiran a cargos de elección popular en los comicios legislativos y presidenciales del año próximo, por lo cual esta coyuntura le permitirá quedarse solo con aquellos que estén dedicados a la tarea de gobierno. "Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales, no es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública, no se hace ni uno ni lo otro y ya queremos separar esas aguas", expresó.

La ola de renuncias voluntarias de disconformes con el manejo del Gobierno comenzó el pasado miércoles con el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Jorge Rojas, hombre de confianza del presidente, y con el ministro de las Culturas, Juan David Correa. Luego dejaron su cargo, entre otros, la secretaria jurídica de la Presidencia, Paula Robledo y la ministra de Ambiente, a quienes se sumaron en los últimos días de manera irrevocable los titulares de Trabajo, Gloria María Ramírez; del Interior, Juan Fernando Cristo, y de Defensa, Iván Velásquez, quien dimitió hoy.

Una de las que presentó su renuncia protocolaria fue la nueva canciller, Laura Sarabia, quien sin embargo acompaña a Petro en su viaje, que después de Dubái lo llevará en visita oficial a Catar. Pese a que la inédita transmisión por televisión del consejo de ministros reveló al país las diferencias en el gabinete de Petro y ha sido objeto de comentarios críticos y humorísticos en redes sociales, el mandatario afirmó hoy que los seguirá transmitiendo.

"La transmisión pública del consejo de ministros se seguirá haciendo porque los colombianos tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes, sus dineros, cómo es en realidad la política pública que se construye entre el Gobierno, si beneficia al pueblo", dijo a los periodistas en Dubái.