El coronavirus y el efecto mariposa: de Wuhan a Washington.

La expresión más popularizada del efecto mariposa, un concepto vinculado a la teoría del caos que explica que los sistemas como la naturaleza son caóticos e impredecibles, afirma que el aleteo de uno de estos insectos puede sentirse al otro lado del mundo.

Tras este año 2020, se podría afirmar que el aleteo de un murciélago en China puede llegar a sentirse en Washington, Estados Unidos. E incluso en la Casa Blanca. Que le pregunten a Donald Trump.

La pandemia de SARS-CoV-2 y las elecciones estadounidenses, que han devuelto a los demócratas al poder, han sido los dos principales acontecimientos del año que termina; según la revista Time, “el peor año de todos los tiempos”, al menos para los nacidos tras la Segunda Guerra Mundial. "Ha habido años peores en la historia de Estados Unidos y, ciertamente, peores años en la historia mundial, pero la mayoría de los que vivimos hoy no hemos visto ninguno como este", afirma la prestigiosa publicación.

