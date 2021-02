Los 'milagros' de Australia y Nueva Zelanda: así han conseguido reducir a cero los contagios

Que Australia y Nueva Zelanda hayan conseguido reducir casi a cero los contagios de covid-19 en las últimas semanas suena milagroso, especialmente cuando la tercera ola de la pandemia afecta gravemente a países de todo el mundo y mientras surgen nuevas variantes del virus.

Hasta la fecha Australia ha registrado 28.800 casos de coronavirus y 909 fallecidos por esta enfermedad. Actualmente hay 21 hospitalizados y 84 casos activos de covid, pero ningún caso comunitario desde hace al menos 11 días, algo que ha llamado la atención del propio ministro de Salud de Australia, Greg Hunt. "Es significativo que no haya casos de covid en la UCI o con ventilación, y los que están en el hospital se han reducido a 21 en todo el país. Lamentablemente, en las últimas 24 horas vimos otros 526.000 casos en todo el mundo y más de 15.300 vidas perdidas", escribió este pasado jueves en Twitter.

