Las protestas y los mítines en América, caldo de cultivo para el coronavirus

Las protestas sociales en Chile y Colombia y los multitudinarios mítines electorales de Donald Trump con sus seguidores sin usar mascarillas hacen temer un rebrote de coronavirus en una América que suma 18,7 millones de contagios y 607.000 muertos y cuya población está cansada ya de lidiar con la enfermedad.

Según el informe de este lunes entregado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), Estados Unidos se mantiene como el territorio con más casos (ocho millones) y fallecidos (217.000), seguido en el continente por Brasil (5,2 millones).

Preocupantemente, el organismo internacional alertó de que Argentina y Colombia en las próximas jornadas podrían superar la barrera del millón de positivos.

A pesar del espejo de Europa en el que se puede mirar América para comprobar que los casos de coronavirus han repuntado en los últimos días después de que la población de esa parte del mundo se relajara frente al virus, lo cierto es que los pobladores de esta región han retornado a su día a día con cada vez menos restricciones.

De hecho, las protestas sociales que fueron protagonistas a finales de 2019 en varios países latinoamericanos de nuevo han vuelto a las calles convirtiéndose para muchos en un caldo de cultivo para la covid-19.

Precisamente, las autoridades sanitarias de Chile denunciaron este lunes que no se cumplieron las normas de distancia física durante la masiva concentración celebrada el domingo en Santiago, que terminó con violentos incidentes, y mostraron su preocupación por un posible "rebrote".

"Ayer vimos escenas totalmente contrarias a lo que significa mantener la distancia física y las normas de sanidad", dijo en rueda de prensa el ministro chileno de Salud, Enrique Paris.

Durante la jornada miles de personas acudieron a Plaza Italia, en el centro de la capital, para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas contra el Gobierno y la desigualdad, en una concentración que fue festiva hasta que anocheció.

Sin embargo, al terminar el día se registraron desmanes que dejaron en todo el país un muerto en un tiroteo, 580 detenidos, 116 agentes heridos, dos iglesias quemadas y varios comercios saqueados.

También, protegidos por su guardia ancestral miles de indígenas del suroeste de Colombia tomaron las calles de Bogotá, en dirección a la céntrica Plaza de Bolívar, en donde se concentrarán para exigir al presidente Iván Duque una respuesta a sus demandas y que se reúna con ellos.

Una de las preocupaciones que ha expresado el Gobierno colombiano frente a esta manifestación es la alta posibilidad de contagios de covid-19 por las aglomeraciones y la falta del cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

En ese sentido, Duque afirmó que en las protestas se pueden incubar rebrotes de coronavirus y dijo que "nada justifica que en estos momentos pongamos en riesgo la salud y la vida".

Según un boletín del pasado 10 de octubre de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), entre las comunidades nativas hay 30.901 contagios de covid-19 y al menos 1.117 indígenas han fallecido como consecuencia de la pandemia.

Mientras tanto, los bolivianos se convirtieron ayer en los primeros suramericanos en celebrar unas elecciones nacionales al acudir a las urnas con la mascarilla puesta, los estadounidenses que participan en los mítines del mandatario Donald Trump para las presidenciales del próximo 3 de noviembre, en las que aspira a ser reelegido, se niegan como él a emplear permanentemente dicho accesorio.

A los históricos comicios, no solo por la pandemia sino por no tener en 18 años como candidato a presidente a Evo Morales, acudieron masivamente los pobladores para hacer valer su derecho aunque con miedo a ser contagiados con el virus ya que Bolivia presenta la tercera tasa más alta de mortalidad en el mundo, con 72 muertos por cada 100.000 habitantes.

Pese al mismo riesgo, un grupo de estadounidenses acudió a misa este domingo junto a Trump en una iglesia de Las Vegas, antes del mitin que dio en Carson City, capital de Nevada.

Everything in this terrific photo is jaw-dropping.There's #Trump, looking beatific at services in the International Church of Las Vegas. His Secret Service agents wear masks, but few in the congregation do. Some congregants hold their hands in the worship position, aimed @POTUS. pic.twitter.com/7SgNY48xJM