Corina Machado, la "ausente" que aumenta la moral de los mil presos políticos de Maduro

Nicolás Maduro continúa aferrándose al poder en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio de 2024. Edmundo González se proclamó como ganador, denunciando que las actas electorales están escondidas por el régimen porque demuestran que Maduro no ganó los comicios. Entretanto, María Corina Machado sufre la represión del régimen en Venezuela, con González fuera del país y exiliado en España.

Edward Rodríguez, periodista y analista venezolano, exjefe de prensa de Juan Guaidó, quien fuera presidente interino de Venezuela, conversa con Vozpópuli sobre cuál es el estado y el papel de la oposición venezolana, el poder de Maduro y el papel de la comunidad internacional -y de España- en el conflicto. En cuanto a la situación en la que está la oposición de Venezuela ahora mismo, Rodríguez defiende que "Maduro robó la elección del 28 de julio de 2024. Hay hoy más de mil presos, o yo digo más, porque las liberaciones han sido muy pocos esto ha llevado a como todo proceso largo a un a un esto de medianamente el debilitamiento de la oposición". Para enfrentarle, "hay que reconocer que el liderazgo de la oposición hoy en día está en manos de Maria Corina Machado".

En su opinión, ahora hay que "seguir resistiendo, seguir denunciando los atropellos de Maduro y seguir apostando o seguir influyendo en que Maduro no sale con una negociación uno a uno. Maduro tiene que tener presión para volverlo a sentar en una mesa de negociación". En este sentido, ve que son "los militares y Diosdado Cabello, el segundo a bordo del gobierno" quienes tiene la sartén por el mango y quienes gobiernan de verdad.

"Si fuera por Maduro, no se ve entregando el poder, porque lo que tiene alrededor se niega a entregar el poder", asegura, haciendo referencia especialmente a los militares. En cuanto a su popularidad, la ve caída en picado. "Maduro hoy no goza ni del 15% de aceptación, hoy puede llegar a tener máximo un 20% si va a un proceso electoral que es el que tiene el partido del PSV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que no hay que descartar que todavía tiene una gente que cree en ello, y evidentemente los funcionarios públicos presionados".

Las actas que nunca se entregaron

Uno de los temas clave que demostrarían el fraude electoral de Maduro son las actas que nunca se mostraron por parte del Gobierno. "Ese es un tema que le corresponde a la oposición seguirlo ventilando y mostrando ante el mundo, que nunca presentaron las actas. Porque todas las irregularidades de ese día, esencialmente antes de estudiar el Consejo Nacional Electoral, el parte del primer boletín, tú tienes que hacer la totalización de las actas. Y aquí no hubo totalización de las actas ni se mostraron".

Por otro lado, fue precisamente la oposición la que las mostró. "Las que se han mostrado es por el trabajo de esta plataforma unitaria que logró que los testigos de mesa y miembros de mesa, que hoy están varios de ellos presos, y que los militares de alguna manera sirvieron para que se evidenciara que en todas las mesas del país perdió la elección".

Tras documentar la victoria de Edmundo González, este dijo que volvería a Venezuela proclamándose ganador, pero todavía no lo ha hecho. "Edmundo es el símbolo del triunfo de la elección del 28 de julio de 2024, pero es el hombre de las circunstancias, no era el candidato natural, era María Corina Machado. Que Edmundo no haya venido (a Venezuela), de cierta forma yo le respeto su decisión, pero yo siendo él no dejaría de trabajar en buscar la forma de llegar, tú no llegas a Venezuela sin alianza y sin tener nada acordado, o sea llegar a Venezuela para que te pongan preso, no hace falta".

Para esta misión, Rodríguez mira hacia "la Unión Europea, los americanos y la comunidad internacional", quien deberán "acompañar" a González en su eventual vuelta a Venezuela. "Yo no desmerito que Edmundo siga en el exterior, pero que haga el trabajo que tiene que hacer que es seguir llevando la voz de los venezolanos y reclamando que pueda regresar al país, como pasó con Eslevana años atrás, como pasó con Guaidó en su momento, que salió dos veces del país y dos veces regresó al país, pretendiendo por su seguridad, pero regresó. Entonces, bueno, en este caso, Edmundo también tendrá que medir su tiempo y momento".

"Maduro merece tener mayores sanciones"

En cuanto al apoyo de la comunidad internacional al opositor, "hay preocupación con la forma que ha llevado Donald Trump, entre todos los pocos días o meses que lleva en el gobierno, las relaciones internacionales con Rusia, Ucrania. Es decir, el proceso también hacia Venezuela, que nos deja de preocupar, por un lado, imponerle más sanciones a Venezuela".

"Si me preguntas a mí, yo creo que Maduro merece tener mayores sanciones, merece tener mayores formas que impidan moverse a él, a su entorno, que se siguen moviendo por el mundo con dinero bañado de sangre. El dinero que le entra del petróleo es usado para dar represiones, es usado para mantener señores en el poder, no es para inversión de hospitales, ni seguridad de los ciudadanos", reflexiona Rodríguez. "Entonces, ¿qué le toca al mundo? Bueno, al mundo diplomático le toca hacer un esfuerzo más, ¿no? Un esfuerzo más dentro de los parámetros normales que tienen los países. Si no, ya se hubiese resuelto lo de Ucrania, si no se hubiese resuelto ya lo de Israel y el Hamas. Es decir, hay cosas que se escapan que la diplomacia y que no termina de resolver. Y que la fuerza tampoco, al imprimir toda la fuerza posible, tampoco logras el quiebre. Y lo vimos con Siria hace poco".

El periodista y analista ve la inmigración como tema central en el régimen de Maduro. "¿Qué debe preocupar la comunidad internacional para tener mayor presión para que el mundo regrese y Maduro salga del poder? El tema de la inmigración. Con casi 8 millones de venezolanos que ya están fuera, el primer país después de la toma de decisión de Donald Trump para los venezolanos con permiso de trabajo, paro humanitario, hoy, y luego va a llegar esa encuesta, pues la gente ve, los venezolanos ven como primera opción irse a España. Entonces, bueno, la inmigración no le conviene a los países tampoco. Porque ya están cargados muchos". "La mejor forma de que los venezolanos regresen a su país es teniendo otra vez su país y el problema se resuelve sacando a Maduro", asevera.

El "zig zag" de Sánchez

"Pedro Sánchez ha sido una figura muy peculiar en todo esto, como un zigzag", explica Rodríguez. "En un momento determinado reconoció a Guaidó, en otro momento negocia con Maduro y vemos el avión de Delcy, los lingotes y todo lo que ocurrió en Barajas. Pocos meses después, o en el 2019 o en el 2020, allá, simplemente manteniendo su embajada, pero relación directa con Maduro. Ayer sale a protestar contra Trump por la decisión del 25% de aranceles que le va a imponer Estados Unidos a quien le compre petróleo a Venezuela".

"Entonces, si defiendes, estás defendiendo no a los españoles ni empresarios españoles, estás defendiendo a Maduro. Debe haber una política mucho más clara con el problema", concluye.