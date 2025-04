Continúan los ataques aéreos rusos sobre Ucrania tras la pequeña tregua de Pascua

Rusia ha reanudado esta madrugada los ataques aéreos a larga distancia contra Ucrania después de una breve pausa este domingo por la tregua declarada por el Kremlin con motivo de la Pascua Ortodoxa.

En su canal de Telegram, la Fuerza Aérea ucraniana informó a lo largo de la madrugada de la llegada de drones kamikaze Shahed rusos a varias regiones del centro, el sur y el este de Ucrania, además de esto, las autoridades ucranianas han cifrado en cerca de 3.000 los ataques del Ejército de Rusia hasta las 00.00 horas de este lunes (hora local, 23.00 hora peninsular española), cuando ha concluido la tregua de 30 horas anunciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, con motivo de la Pascua, entre acusaciones mutuas de incumplimiento de la misma.

Trump: "Ambos comenzarán a hacer grandes negocios con Estados Unidos, que está prosperando, y haremos una fortuna"

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha publicado un comunicado del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Oleksander Sirski, en el que precisa que "el número total de violaciones por parte del Ejército ruso de su propia promesa de alto el fuego a lo largo del día ha ascendido a 2.935". Según los gobernantes de Jersón, tres personas han muerto en la región en las últimas horas como consecuencia de los ataques rusos. La fuente no ha especificado si perdieron la vida antes o después de que expirara la tregua.

Zelenski también ha querdido reconocer y celebrar que los ataques aéreos a larga distancia cesaron este domingo, y propuso al presidente ruso, Vladímir Putin, extender por un período de treinta días la tregua en el lanzamiento de drones y misiles contra infraestructura civil situada en ambas retaguardias, una propuesta que no ha sido escuchada. El Kremlin ha rechazado extender la tregua y ha reanudado también este tipo de ataques aéreos.



SegúnZelenski, las violaciones de la tregua se produjeron sobre todo en el frente de Pokrovsk, situado en la región de Donetsk y una de los prioridades en los esfuerzos rusos para seguir ganando terreno en el este de Ucrania.También explicó que las fuerzas rusas no hicieron efectiva la tregua en la región rusa de Kursk, donde sigue habiendo presencia de tropas ucranianas y la situación no cambio durante el alto el fuego pascual.



Estos nuevos intentos fallidos de tregua -que viene por primera vez de las partes beligerantes y no del presidente de EE.UU., Donald Trump- vienen después de que la Casa Blanca advirtiera que está dispuesta a renunciar a sus esfuerzos de mediación si los dos bandos no dan pasos que permitan avanzar hacia la paz en los próximos días.

Trump quiere un acuerdo esta semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que espera que las autoridades de Rusia y Ucrania alcancen un acuerdo "esta semana" después de que haya finalizado la tregua anunciada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, de manera unilateral con motivo de la Pascua, entre acusaciones mutuas de incumplimiento.

"Esperemos que Rusia y Ucrania lleguen a un acuerdo esta semana. ¡Entonces, ambos comenzarán a hacer grandes negocios con Estados Unidos, que está prosperando, y haremos una fortuna", ha manifestado el inquilino de la Casa Blanca a través de un breve mensaje publicado en redes sociales.

Estas declaraciones llegan apenas dos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtiera de que la Administración de Trump podría abandonar los esfuerzos por alcanzar un acuerdo entre las partes si los involucrados no demuestran estar comprometidas.