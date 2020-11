Un periodista holandés se cuela en una videoconferencia de Defensa secreta de la UE

La videoconferencia de los ministros de Defensa de la Unión Europea que se produjo este jueves era un encuentro a puerta cerrada y "secreto". Nada cámaras o periodistas...pero un reportero holandés consiguió la clave para colarse en el encuentro después de que la ministra de Defensa holandesa tuiteara una imagen en la que podía ver algunos números de la contraseña de acceso. La historia ya se ha hecho viral en Holanda, Bélgica e Italia.

Hilarious and also not. Dutch reporter @danielverlaan scrutinized a tweet of Dutch minister of Defense (secret online meeting European Union) and found part of the login details for meeting, left by accident. He guessed the rest. Photo: the moment the reporter says hello to all. pic.twitter.com/tflRBC5vju