¿Cómo afectarán los aranceles de Donald Trump a España?

El inicio de la legislatura de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos ha llegado cargado de novedades y cambios políticos. Así, el magnate de los negocios no tardaba en sentarse en su nuevo despacho y comenzar a tomar medidas: una de las primeras ha sido la implantación de nuevos aranceles. "Esto es importante, vamos a hacer a Estados Unidos rico de nuevo", indicó el mandatario desde el Despacho Oval. después de firmar las órdenes ejecutivas que hacen efectivo el aumento arancelario.

Pero antes de hablar de la importancia que tiene esta política, es necesario comprender cómo funciona. Los aranceles son una herramienta económica y geopolítica que determina las relaciones internacionales. Así, estos no son más que un coste asociado a la importación y exportación de bienes y servicios que, en el caso de Estados Unidos, tendrá un fuerte impacto sobre la economía del país. Esto es así ya que el país de Trump es el mayor importador del mundo, y suma casi lo mismo que los cuatro países que le siguen en este ránking: Alemania, Reino Unido, Francia y Japón.

El objetivo del presidente es proteger la producción nacional, ya que estas tasas encarecen los bienes importados al cruzar las fronteras. Así, en un inicio Donald Trump impuso aranceles a los productos de China, ante lo que Pekín ha respondido de la misma manera. Sus aranceles incluyen un impuesto del 15% al carbón y al gas licuado, además del 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y algunos automóviles de lujo. Ante esta situación, el presidente estadounidense afirma que, por su parte, desde un inicio se trata de una manera para forzar al país asiático a que frene el flujo de fentanilo a Estados Unidos.

Países afectados por los aranceles

La medida económica no solo ha afectado a China. Posteriormente Donald Trump anunciaba nuevos aranceles, esta vez dirigidos a la importación de acero y aluminio. En esta ocasión, los principales afectados son Canadá, Brasil y México, cuya venta conjunta cubre la mitad del acero importado a Estados Unidos, mientras que Canadá es el mayor proveedor de aluminio. Así, según un reporte del Instituto Americano del Hierro y Acero -AISI-, EE.UU. importó 28.858.000 toneladas netas de acero el pasado 2024. Además, en este tipo de comercio también intervino Corea del Sur o Vietnam. Es posible hacer una lista de otros países que se verán afectados al importar acero por los aranceles.

• Japón

• Alemania

• Taiwán

• Países Bajos

• China

• Rumanía

• Turquía

• Emiratos Árabes Unidos

• Italia

• España

Nuestro país se encuentra en el último puesto de los quince países que se podrían ver perjudicados tras la implantación de los nuevos aranceles, que ascienden a un 25%. Esto es así ya que España exportó a Estados Unidos 0,29 millones de toneladas de acero el pasado 2024. Mientras, al hablar de aluminio, Canadá se lleva la peor parte al haber exportado 3,15 millones de toneladas, el 58% del total importado por EE.UU.

¿Cómo afecta a España?

Finalmente, es importante poner el foco en España, y analizar cómo podrían afectar a su economía los nuevos aranceles. La Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie -AEA-, que representa a más de 650 empresas del sector, llamó a mantener la calma y afirmó que es “prematuro” sacar conclusiones. Mientras, Pedro Sánchez también se ha pronunciado sobre el posible inicio de una “guerra comercial que no va a beneficiar a nadie”. De igual manera, aún es pronto para hablar.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen afirma que "los aranceles injustificados aplicados a la UE no quedarán sin respuesta: desencadenarán contramedidas firmes y proporcionadas. La UE actuará para salvaguardar sus intereses económicos. Protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores". De igual manera, es pronto para sacar conclusiones o tomar medidas, ya que aún no hay “notificación oficial”. La Comisión Europea apuesta por la cautela: "No responderemos a anuncios generales sin detalles ni aclaraciones escritas”, ha concluido.