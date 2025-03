Comienza la guerra arancelaria: Trump la activa y Canadá y China responden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado que los aranceles del 25% a México y Canadá entren en vigor este martes después de que la Casa Blanca pospusiera la medida con la condición de que ambos países demostraran avances en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la seguridad fronteriza. "No queda espacio para México o Canadá. No, los aranceles están listos", ha señalado el magnate republicano en declaraciones a la prensa. Más tarde, la Casa Blanca ha informado de que el presidente estadounidense ha firmado una orden ejecutiva que eleva los aranceles a China del 10 al 20%, una medida que también ha entrado ya en vigor. Trump ha argumentado que la subida se produce debido a que Pekín no ha tomado "medidas adecuadas" para abordar el flujo de opioides sintéticos, incluyendo el fentanilo, algo que representa una "amenaza inusual" para la "seguridad nacional, la política exterior y la economía" de Estados Unidos.

La respuesta de los países afectados no ha tardado en llegar. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha anunciado que aplicará aranceles de represalia a los productos estadounidenses. "Canadá no dejará que esta decisión injustificada quede sin respuesta. Si los aranceles estadounidenses entran en vigor esta noche, Canadá responderá, a partir de las 00.01 (hora local), con aranceles del 25% contra 155.000 millones de dólares de productos estadounidenses, comenzando con aranceles sobre 30.000 millones de dólares de forma inmediata y sobre los 125.000 millones restantes en 21 días", reza un comunicado de la Oficina del primer ministro canadiense. Asimismo, ha asegurado que sus aranceles "permanecerán vigentes hasta que Estados Unidos retire dicha medida comercial". Y ha añadido: "Si bien instamos a la Administración estadounidense a que reconsidere sus aranceles, nos mantenemos firmes en la defensa de nuestra economía, nuestros empleos, nuestros trabajadores y un trato justo", ha expresado, antes de subrayar que, "debido a los aranceles" de Trump, los estadounidenses "pagarán más" y, "potencialmente, perderán miles de puestos de trabajo". Mientras que ha agregado que "los aranceles perturbarán una relación comercial increíblemente exitosa" y "violarán el mismo acuerdo comercial que negoció Trump en su último mandato", ha defendido que las autoridades canadienses han cumplido con las medidas negociadas en las últimas semanas con la Casa Blanca.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha insistido en tener "paciencia", ya que las negociaciones siguen en marcha, pese a lo afirmado horas más tarde por Trump. "Tenemos plan A, plan B, plan C, Plan D, entonces vamos a esperar (...) Todo es posible", ha asegurado la mandataria.

Por último, el Gobierno de Pekín ha anunciado este martes la aplicación de aranceles adicionales de hasta el 15% a importaciones de los principales productos agrícolas estadounidenses como el pollo, el cerdo o la soja. El Ministerio de Finanzas chino ha explicado que impondrá aranceles del 15% al pollo, trigo, maíz y algodón, mientras que estos serán de un 10% a la soja, el sorgo, la carne de cerdo y de vacuno, pescado y marisco, frutas, verduras y productos lácteos, según reza un comunicado en el que precisa que las medidas entrarán en vigor el lunes que viene, 10 de marzo. De su lado, el Ministerio de Comercio, que horas antes había advertido de que tomaría "contramedidas" a lo anunciado por Washington, ha indicado que ha presentado una queja adicional ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) porque "las medidas arancelarias unilaterales de Estados Unidos violan gravemente las normas y socavan las bases de la cooperación económica y comercial" entre ambos países. Pekín, además, ha vuelto a utilizar la "lista de entidades no fiables" para imponer sanciones a diez empresas estadounidenses, que supuestamente están implicadas en la venta de armas a Taiwán, a pesar "de la firme oposición de China, socavando gravemente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo" del gigante asiático.