El exanalista de la CIA huido de EEUU Edward Snowden solicita la ciudadanía rusa

El exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) Edward Snowden, asilado en Rusia desde hace casi siete años, y su esposa, Lindsay, han comenzado los trámites para solicitar la ciudadanía rusa, ha anunciado en su cuenta de Twitter.

"Después de años de separación de nuestros padres, mi esposa y yo no queremos separarnos de nuestro hijo. Es por ello que en esta era de pandemia y fronteras cerradas, estamos solicitando la doble ciudadanía estadounidense-rusa" escribió Snowden en la red social.

El fines de octubre el abogado del exanalista de la CIA y la NSA, Anatoli Kucherena, anunció que los Snowden esperan para finales de diciembre la llegada de su primogénito, que por el hecho de nacer en Rusia obtiene automáticamente la ciudadanía rusa.

"Nuestro mayor deseo es que nuestro hijo, viva donde viva, se sienta en casa", añadió Snowden, quien además aseguró que él y su mujer seguirán teniendo la nacionalidad estadounidense y educarán a su hijo "con todos los valores de EEUU que amamos, incluida la libertad de expresión".

