Choque entre el Reino Unido y Abramóvich por los fondos pro Ucrania: demanda para liberar más de 2.000 millones

En 2022, Román Abramóvich se vio obligado a vender el club del Chelsea cuando comenzó la invasión rusa de Ucrania. Ahora, tres años después, mientras el conflicto continúa, los ministros del Reino Unido están considerando llevar ante los tribunales al magnate ruso, que nunca ha ocultado su conexión con Vladimir Putin.

Como informa el periódico británico The Guardian, el objetivo de la política británica es liberar definitivamente, tras años de intentos vanos, más de 2.000 millones de libras (equivalentes a 2.380 millones de euros) procedentes de la venta del Chelsea. Por tanto, esta cantidad podría utilizarse para ampliar la ayuda a Ucrania. Un intento extremo, después de muchos intentos de mediación con el ex propietario del club de fútbol de Londres, no dio los resultados deseados. Aunque, cabe subrayar, aún no se ha tomado una decisión final. Pero el camino parece claro, especialmente después de la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de congelar la ayuda militar a Ucrania.

Una fuente del gobierno aclaró: “La sensación dentro del gobierno es que nos dirigimos hacia los tribunales por esto. Hay un desacuerdo fundamental con el propio Abramóvich sobre dónde se puede gastar el dinero, y parece que la ley será la única manera de resolver eso”. El Primer Ministro Keir Starmer está intentando acelerar el proceso de gasto de este dinero, también gracias a su decisión de reducir el importe de la ayuda a Ucrania directamente de las arcas del Reino Unido. El parlamentario laborista Taylor dijo a la Cámara de los Comunes: “Cuanto antes podamos llevar (el dinero del Chelsea) a Ucrania y ayuda humanitaria, mejor, porque, en teoría, debería liberar dinero de la Asistencia Oficial al Desarrollo para otras situaciones en todo el mundo”.

La venta del Chelsea por parte de Román Abramóvich a los actuales propietarios del club, Todd Bohely y el fondo Clearke Capital, se produjo por 2.500 millones de libras (2.900 millones de euros), siendo el antiguo propietario introducido entre los distintos dignatarios rusos en la lista de personalidades a sancionar por su cercanía a Putin. Una parte de 2.000 millones de euros, según la voluntad de los distintos gobiernos que se han sucedido en el Reino Unido, debería haberse destinado a ayudas a Ucrania, pero hasta ahora nunca se ha llegado a un acuerdo con los abogados de Abramóvich.

Mientras tanto, el dinero de la venta permaneció en una cuenta bancaria británica controlada por la empresa Fordstam, dirigida por Abramóvich. Y en estos tres años han devengado intereses, que rondan los 2.700 millones de libras.

Los ministros están diferenciando entre el dinero de Abramóvich y un conjunto más amplio de activos rusos que han sido congelados en toda Europa y cuyo valor ronda los 350.000 millones de dólares. El Gobierno creen que aún podrían ganar un caso legal para confiscar activos rusos argumentando que deberían ser tratados como producto de un delito y, por lo tanto, utilizados como reparación para la víctima de esos delitos (en este caso, Ucrania). Sin embargo, tal argumento legal está relativamente poco probado y podría implicar un largo proceso legal. Starmer, a la Cámara de los Comunes afirmó que: "Estamos utilizando los intereses de los activos para ayudar a financiar a Ucrania y estamos analizando, con otros, si es posible llegar más lejos".

La batalla legal no termina aquí y el Reino Unido si quiere utilizar los recursos incautados en 2022 a Abramóvich deberá ganarle a uno de los empresarios más influentes no solo de Rusia sino a nivel internacional.