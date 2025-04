China ordena a sus aerolíneas bloquear las entregas de aviones Boeing en plena guerra comercial

La guerra comercial continúa. Pese a que estos días se han calmado un poco las aguas en cuanto a amenazas y cruce de aranceles entre grandes potencias debido a la suspensión temporal de los mismos, hay dos teritorios que no ceden. China y Estados Unidos insisten en tensar las relaciones y, este martes se ha conocido que el Gobierno de Xi Jinping ha ordenado a sus aerolíneas que no acepten más entregas de aviones Boeing Co, según recoge el medio especializado Bloomberg.

La contienda económica entre ambos gigantes, cuya competición por ser la primera potencia mundial data de hace más de una década, se encuentra en una situación en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha decidido imponer gravámenes de hasta el 145% a los productos chinos.

Pekín ha pedido a sus aerolíneas que no compren ninguna aeronave de la multinacional con sede en Seattle, así como que suspendan cualquier compra de equipos y piezas relacionados con aeronaves a compañías estadounidenses, según el mismo medio.

Boeing esquivó los aranceles en el primer mandato de Donald Trump

Era previsible que, al margen de los efectos que la contienda arancelaria tenga sobre las cadenas de suministro y los precios, las tasas impuestas por China tuviesen un mayor impacto en las empresas que exportan a Pekín directamente desde territorio estadounidense, como es el caso de Boeing. Será menor en aquellas que cuentan con cadenas internas integradas.

Así, el sector estadounidense de la aviación sufrirá las consecuencias, con Boeing como principal perjudicado. La empresa aeronáutica verá encarecerse el precio de sus aviones en comparación con el de sus dos principales rivales, la europea Airbus y la Commercial Aircraft Corporation of China, que buscará ganar terreno en el mercado nacional con apoyo estatal.

IMAGEN: Un avión Boeing 737. Unsplash

Boeing esquivó los aranceles durante el anterior mandato del republicano (2017-2021), en el que también se produjo una guerra comercial, pero desde el año 2019, sus ventas a Pekín están cayendo. Hace tres años, en 2022, el 25% de las entregas internacionales de Boeing iban a parar a China, pero en 2023 la cifra había caído al 9%.

Boeing en la flota china

La orden del gigante asiático se produce tras un serio cruce de aranceles que se saldó con la respuesta de China del 125% sobre productos estadounidenses el fin de semana pasado, tras lo que Washington consideró subir la apuesta al 145%. Solo con estos gravámenes, el costo de las aeronaves y piezas frabricadas en el país norteamericano se habría más que duplicado.

De esta manera, ahora es Boeing la que está en el centro de la contienda. Alrededor de 10 Boeing 737 Max están preparados para incorporarse a las flotas de aerolíneas chinas, recoge el medio de información financiera, que añade que algunos aviones están estacionados cerca de la fábrica de Boeing en Seattle, mientras que otros se encuentran en un centro de acabado en Zhoushan, en el este de China.

Así, puede que algunos de los trámites de entrega y el pago de algunos aviones ya estén completados, por lo que China podría añadir dichas aeronaves a su flota.