Unos comprometidos 'chats' antiguos del partido de Meloni ruborizan al Gobierno italiano

La publicación de un libro en Italia con antiguas conversaciones entre los líderes del partido de la hoy primera ministra, Giorgia Meloni, ha irrumpido en su coalición de Gobierno, debido a sus opiniones en política exterior y los insultos y burlas que dedicaban a su actual socio y vicepresidente, Matteo Salvini.



El libro 'Fratelli di chat: storia segreta del partito di Giorgia Meloni' (Hermanos de Chat: historia secreta del partido de Giorgia Meloni), escrito por el periodista Giacomo Salvini, ha agitado la política nacional a su llegada este viernes a las librerías. Se trata de una reconstrucción, año por año, de la conquista del poder por parte del partido ultraderechista Hermanos de Italia de Meloni, hasta ganar las elecciones en 2022, narrada mediante los mensajes que su guardia pretoriana intercambiaba en un chat.



Y quien sale peor parado es el ultraderechista Salvini. Este hoy es socio en el Gobierno de Meloni, de hecho es vicepresidente y ministro de Transportes e Infraestructuras, pero entonces, desde 2018, gobernaba con otro aliado, el Movimiento 5 Estrellas. Sus medidas en aquel Ejecutivo le valieron duras críticas y chanzas de aquellos parlamentarios 'melonianos' en la oposición.



Por ejemplo, fue tachado de "niñato" por Giovanbattista Fazzolari, uno de los más estrechos colaboradores de la política y actual subsecretario de Presidencia, máximo responsable en la aplicación del programa electoral. La propia líder llegó a opinar que "Salvini debería esconderse", al rechazar cumplir su promesa de eliminar los impuestos indirectos en el combustible.



Otro momento de críticas del grupo tenía que ver cuando Salvini, de visita oficial en 2018 en Israel, tachó de "terrorista" al grupo libanés Hezbolá. "Su banalidad de la política internacional es vergonzosa", opinó Paola Frassinetti, hoy viceministra de Educación. Del chat también emergen críticas a la alineación exterior de Salvini, acusándolo de ser "fan" del presidente ruso, Vladimir Putin.



El propio afectado ha restado este viernes importancia a este tipo de revelaciones, considerándolas "bromas escritas en otra época política" y se dijo "seguro de que no reflejan el pensamiento actual de los aliados".



Pero, aunque reconoció que "no es agradable" leer este tipo de mensajes y consideraciones, invitó a Meloni a confirmar que ya no piensan así. Lo que más le ha molestado, ha confesado ante la prensa, es que le llamaran "gordo", porque los ataques no se limitaban a la esfera política. "Eso sí que me ha molestado porque estoy intentando perder 20 gramos desde hace tiempo sin éxito", ha ironizado.



Meloni, mientras, guarda silencio, aunque sí ha dado explicaciones Fazzolari, uno de los "opinadores" más frecuentes: "Son comentarios de hace años en un momento en que las relaciones entre Hermanos de Italia y la Liga (los partidos de Meloni y Salvini) no eran de lo mejor". "Los italianos saben perfectamente que, con el método de publicar conversaciones privadas fuera de contexto, se salvarían pocos y se arruinarían las mejores amistades", alegó a la agencia Ansa.



La oposición ha usado este episodio para meter cizaña entre los aliados en el Gobierno. El líder de la centrista Italia Viva y ex primer ministro, Matteo Renzi, denunció que ese "niñato", Salvini, "ahora es el vicepresidente del Gobierno". "Esta es la Italia de hoy: un país gobernado por niñatos y personas sin honor", arremetió. El exponente de Alianza Verdes e Izquierda, Nicola Fratoianni, lamentó "la sensación de tristeza que surge de la hipocresía que se anida en la derecha".