La Casa Blanca anuncia que Sudán e Israel normalizarán sus relaciones diplomáticas

Los gobiernos de Sudán e Israel han alcanzado un acuerdo para normalizar sus relaciones diplomáticas, según ha anunciado este viernes la Casa Blanca, poco más de un mes después de que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin hicieran lo propio y al hilo del anuncio de la semana pasada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la próxima retirada de Jartum de la lista de países patrocinadores del terrorismo.

Trump ha convocado a la prensa en el Despacho Oval para anunciar que, durante una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el presidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán, Abdelfatá al Burhan, han acordado la "paz".

Durante la conversación, retransmitida en el Despacho Oval, Netanyahu ha destacado que "se está expandiendo el círculo de la paz muy rápido bajo su liderazgo (de Trump)", mientras que el presidente estadounidense ha adelantado que "hay muchos, muchos más por llegar". Por su parte, Al Burhan ha dado las gracias a Trump por la decisión de retirar a Jartum de la lista de países patrocinadores del terrorismo y ha ensalzado el gran impacto económico que esto tendrá en el país africano.

En este sentido, el enviado especial de Estados Unidos para Irán y Venezuela, Brian Hook, ha hecho hincapié en que "el conflicto árabe-israelí está avanzando hacia un final". En esta línea, el viceportavoz de la Casa Blanca, Judd Deere, ha señalado que se trata de "otro gran paso de cara a la construcción de la paz en Oriente Próximo". "Otro país se suma a los 'Acuerdos de Abraham'", ha agregado, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Por su parte, el embajador de Israel, Ron Dermer, ha confirmado el acuerdo. "De tres 'noes' a tres 'síes'. En 1967, el mundo árabe declaró de forma infame en la capital de Sudán no al reconocimiento, no a la negociación y no a la paz con Israel. Hoy, Sudán se une a Emiratos y Bahréin como tercer país árabe en lograr la paz con Israel en 2020", ha destacado.

La Autoridad Palestina no se pronuncia

La Autoridad Palestina no ha reaccionado por el momento a este anuncio, si bien se mostró muy crítica con los alcanzados previamente por Emiratos y Bahréin, los primeros países de la región en alcanzar estos pactos con Israel desde Egipto y Jordania en 1979 y 1994, respectivamente.

En este sentido, el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, argumentó que estos acuerdos son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad". Así, ha destacado que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe". De hecho, Trump afirmó tras la firma de los citados acuerdos el 15 de septiembre en la Casa Blanca que hay conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, de cara a la firma de pactos similares con Israel.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha reiterado este mismo viernes durante una conversación telefónica con el Papa Francisco su disposición a unas negociaciones para lograr una paz "justa" y ha defendido la necesidad de una conferencia internacional para iniciar estos contactos, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Abbas ha rechazado el papel de mediación de Estados Unidos argumentando que está sesgado a favor de Israel, especialmente a raíz de la presentación del conocido como 'acuerdo del siglo', rechazado frontalmente por las autoridades palestinas, que se niegan a que sea el documento en torno al cual iniciar un proceso de negociaciones.

Fuera de la 'lista negra' de Washington

Trump anunció el lunes que Sudán será eliminado de la lista de países patrocinadores del terrorismo una vez que Jartum pague más de 500 millones de dólares en compensaciones a familiares de víctimas de atentados, en unas negociaciones que, según medios, habrían abordado igualmente la normalización de las relaciones con Israel.

La salida de esta lista ha sido una de las principales prioridades del nuevo Gobierno sudanés, resultado del acuerdo entre el Ejército y la oposición tras el golpe de Estado militar que depuso al presidente Omar Hasán al Bashir en abril de 2019 tras meses de movilizaciones populares.

El presidente estadounidense ha notificado este mismo viernes al Congreso de su intención de sacar al país de la lista a raíz del citado acuerdo, tras confirmar que el Ejecutivo de transición sudanés "ha transferido 335 millones de dólares a una cuenta de las víctimas y sus familias".

La Casa Blanca ha destacado en un comunicado que "al lograr justicia para la población estadounidense, Trump ha sido capaz de lograr lo que los anteriores presidentes no lograron, la resolución de las demandas de las víctimas de los atentados contra las embajadas en África oriental, el aaque contra el 'USS Cole' y el asesinato del empleado de la (USAID) John Granville".

"Este logro significativo para el presidente y su Administración supone un cierre para muchos a los que hasta ahora esto estaba fuera de su alcance", ha dicho, antes de apuntar que supone "un paso adelante" en las relaciones bilaterales con Sudán y "un punto clave" para Jarfum.

"Felicitamos al Gobierno de transición de Sudán por su trabajo para ir en una nueva dirección y estamos preparados para apoyar al pueblo de Sudán mientras trabaja para construir un futuro mejor para ellos mismos y las generaciones futuras", ha señalado la Casa Blanca. En este sentido, ha hecho hincapié en que "es esencial que el Congreso apruebe ahora la legislación requerida para garantizar que el pueblo estadounidense obtiene rápidamente todos los beneficios de este hito a nivel político".

Sudán aplaude la decisión

El primer ministro de Sudán, Abdalá Hamdok, ha reaccionado rápidamente a través de Twitter para dar las gracias a Trump por "firmar la orden ejecutiva para retirar a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo", sin pronunciarse sobre un acuerdo con Israel para normalizar sus relaciones.

"Estamos trabajando de cerca con la Administración y el Congreso de Estados Unidos para concluir el proceso de retirada (de Sudán) de la lista de países patrocinadores del terrorismo de una forma adecuada. Trabajaremos hacia unas relaciones internacionales que beneficien a nuestro pueblo", ha resaltado.

Por su parte, el Consejo Soberano de Transición ha aplaudido la decisión de Trump y ha dicho que es "un gran hito" para Sudán que "tendrá implicaciones para la situación política y económica del país, así como para sus relaciones internacionales", según ha informado la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA.

De esta forma, ha hecho hincapié en que los esfuerzos del Gobierno de transición y el Consejo Soberano de Transición sobre este asunto suponen "una victoria para Sudán en la batalla por restaurar la dignidad del pueblo sudanés", al tiempo que ha dado las gracias a Washington y a "todos los que han apoyado" a Sudán en foros regionales e internacionales para lograr esta retirada.

El país se encontraba en el listado terrorista de Estados Unidos desde 1993 por el apoyo de Al Bashir a grupos "terroristas" e implica que no puede solicitar ayudas ni préstamos a las principales instituciones financieras internacionales. El pasado mes de febrero Sudán anunció un acuerdo con las familias de los marines muertos en un atentado perpetrado en 2000 por Al Qaeda contra el destructor 'USS Cole' frente a las costas de Yemen. El nuevo acuerdo satisfaría a las víctimas de los atentados perpetrados en 1998 contra las embajadas estadounidenses en Nairobi, Kenia, y Dar es Salaam, Tanzania.