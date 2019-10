El líder laborista apoyará el adelanto electoral que pide Johnson en Reino Unido

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha decidido aceptar un adelanto de las elecciones generales británicas tras anunciar este martes a su "gabinete en la sombra" que ha quedado descartado un Brexit sin acuerdo. Lo hace tan solo un día después de que el Parlamento británico rechazase la sacar adelante la iniciativa de Boris Johnson.

Así, según ha comunicado el propio Corbyn, Reino Unido acudirá a las urnas el próximo mes de diciembre, aunque aún queda por determinar la fecha, que podría ser los días día 11, 12, o incluso el 9.

Corbyn se ha reunido este martes con sus principales diputados antes de que el Gobierno de Johnson presente en el Parlamento un proyecto de ley que le permita convocar comicios el próximo 12 de diciembre, previsto para este mismo martes.

El primer ministro británico no consiguió la pasada noche adelantar la cita electoral al no obtener el apoyo de dos tercios de la Cámara de los Comunes, como exige la legislación en materia electoral, por lo que este martes optará por una "ley breve", cuyo visto bueno solo requerirá el respaldo de una mayoría simple.

El líder tory ha reiterado su intención de intentar por todos los medios convocar eleccionesgenerales anticipadas en el Reino Unido si la Unión Europea aceptaba prorrogar el Brexit hasta el próximo enero.

Los Veintisiete, tras aplazar a esta semana esta decisión, finalmente optaron por posponer la fecha marcada para el divorcio de Reino Unido -este jueves 31 de octubre- y Johnson propuso entonces que el próximo día 12 de diciembre los ciudadanos británicos acudieran a las urnas.

"La Unión Europea ha acordado que aceptará la petición de Reino Unido para una prórroga hasta el 31 de enero de 2020", anunció el presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, a través de las redes sociales este lunes.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.