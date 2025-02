Bir Tawil, el desierto que nadie quiere

El problema de las fronteras ha sido, y es, un motivo de conflicto entre las naciones africanas. La raíz de estas disputas radica en la colonización del continente y los consecuentes procesos de descolonización. Es el caso del territorio desértico de Bir Tawil. Una superficie de 2.060 kilómetros ubicada entre Egipto y Sudán, que, por el reparto posterior a la descolonización británica, ninguno de los países con los que hace frontera -Sudán y Egipto- quiere reclamar.

Pero, a diferencia de otros territorios que actualmente están en disputo, siendo éstos fuente de conflictos geopolíticos y enfrentamientos militares entre las partes, Bir Tawil es una anomalía en el mapamundi. A pesar de ser una región geográficamente bien definida, sin dudas ni interpretaciones sobre sus fronteras, nadie la reclama. Este territorio es uno de los pocos lugares en el planeta que no están bajo la soberanía de ningún Estado, convirtiéndola en una de las múltiples zonas más inusuales del mundo en términos de derecho internacional y grografía política.

La Frontera Egipto-Sudán

La existencia de Bir Tawil como territorio sin dueño es el resultado de un conflicto de fronteras heredado del periodo colonial, cuando las potencias europeas trazaron fronteras de manera arbitraria para repartirse África a su gusto, sin tener en cuenta las realidades geográficas, culturales o sociales de las regiones afectadas. Concretamente, el problema de esta área geográfica se remonta al año 1899, cuando el Reino Unido, que durante esos años controlaba Sudán y Egipto, trazó una línea divisoria, perfectamente recta en el paralelo 22, entre ambos territorios. La frontera fue definida por un tratado anglo-egipcio que establecía una división administrativa. Sin embargo, este acuerdo dio lugar a una serie de ambigüedades en el terreno que generarían más tarde la disputa por la soberanía de varias zonas.

El tratado de 1899 definía la frontera de tal forma que las regiones de Hala'ib y Bir Tawil quedaban en una situación de solapamiento. Hala'ib, o el Triángulo de Hala'ib, es una zona rica en recursos naturales, incluyendo minerales, además de acceso al mar Rojo, elementos que la hacen muy valiosa de tener bajo soberanía. Por el contrario, Bir Tawil se encuentra en una zona de desierto árido, sin recursos significativos, haciendo que su valor sea casi nulo para cualquier estado.

A pesar de este solapamiento, las dos zonas no fueron resueltas de manera simple. La región de Hala'ib ha sido motivo de disputa continua entre Egipto y Sudán, con ambos países reclamando su soberanía debido a su valor estratégico. Por otro lado, Bir Tawil, debido a sus condiciones extremas y su falta de interés estratégico, ha quedado fuera de la lucha por el control territorial. Así, la falta de recursos y su aislamiento han contribuido a que ambos países no quieran asumir la soberanía sobre él.

"Terra Nullius"

Bir Tawil es uno de los casos, que en derecho internacional se denomina: "terra nullius". Éste un término que se utiliza para describir aquellos territorios que no están bajo la soberanía de ningún Estado; su traducción literal es: "tierra de nadie". En el caso de Bir Tawil, este concepto adquiere un significado particularmente interesante, ya que el territorio en cuestión no está reclamado por ningún país, y, al mismo tiempo, es un área que no tiene habitantes permanentes ni recursos naturales significativos.

El principio de "terra nullius" implica que cualquier estado o nación podría, teóricamente, reclamar este territorio si se decidiera a ocuparlo de manera efectiva y conforme a las leyes internacionales. Sin embargo, en la práctica, Bir Tawil es una superficie tan inhóspita que ninguno de los países involucrados, ni Egipto ni Sudán, ha mostrado interés en ejercer soberanía sobre él. Y, a pesar de no tener dueño alguno, los reclamos sobre él son prácticamente inexistentes debido a su falta de recursos y su ubicación geográfica, únicamente es habitada por grupos nómadas que no se asienten por mucho tiempo antes de partir a sus otros destinos.

Hala'ib vs Bir Tawil

Para comprender completamente el problema territorial de Bir Tawil, es esencial considerar la otra zona involucrada en la disputa: Hala'ib. Esta región es todo lo contrario a Bir Tawil, está reclamada, por tanto, Egipto como Sudán, ya que este 'triángulo' sí posee recursos naturales y acceso al mar Rojo. Es también una zona estratégica con una ubicación geográfica de sumo interés para los dos países en liza por esta región.

Sin embargo, el conflicto sobre Hala'ib se ha ido acentuando conforme se han agravado las situaciones económica y política en la región. Egipto ha mantenido una administración efectiva de Hala'ib, mientras que Sudán ha reclamado su soberanía en varias ocasiones. La proximidad de Bir Tawil a Hala'ib y el hecho de que ambos territorios estén ubicados en el mismo "vacío" geográfico resalta las diferencias en las estrategias y motivaciones detrás de los reclamos territoriales de cada país.

Uno por otro

En 1902, el Reino Unido realizó un ajuste a la frontera. Lo que al principio parecía un cambio menor acabó por lastrar el conflicto hasta actualidad. Los británicos trasladaron ligeramente la frontera hacia el sur, dejando a Bir Tawil en el lado egipcio y el Triángulo de Hala’ib en el lado sudanés. Esta decisión se correspondía a una necesidad administrativa y al reconocimiento del uso que las tribus locales del 'triángulo' hacían de la tierra, y que además se identificaban más con Egipto.

La modificación de 1902 es la razón subyacente por la que el territorio de Bir Tawil no es reclamado oficialmente por ninguno de los dos países, mientras que el Triángulo de Hala’ib, que cuenta con un área fértil con acceso a recursos naturales, es reivindicado por ambas partes. En un contexto de disputa fronteriza donde Egipto y Sudán compiten por el Triángulo de Hala’ib, aceptar la administración de Bir Tawil significa perder cualquier derecho a reclamar dicho el 'triángulo'. Esta es la razón por la que existe un pequeño territorio que nadie quiere en zona noreste de África.