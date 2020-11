Biden, tras ser proclamado ganador: "Seré un presidente para todos los estadounidenses"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se declaró este sábado "honrado" de que le hayan elegido "para liderar" el país, después de que las proyecciones de los principales medios de comunicación le dieran la victoria.

"Estados Unidos, estoy honrado de que me hayan elegido para liderar nuestro gran país", escribió Biden en Twitter poco después de que llegaran las proyecciones de todas las grandes cadenas de televisión.

"El trabajo que nos queda por delante será duro, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, tanto si votaron por mí como si no. Estaré a la altura de la fe que han depositado en mí", añadió.

Biden acompañó su breve mensaje en Twitter con un vídeo que mostraba imágenes de decenas de estadounidenses y paisajes rurales y urbanos del país, al ritmo de la canción "America the beautiful" interpretada por Ray Charles.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8