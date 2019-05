Al menos trece muertos al incendiarse un avión con 73 pasajeros a bordo en Moscú

Un avión de pasajeros Aeroflot Superjet-100 se incendió este domingo al efectuar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Sheremétievo de Moscú.

Al menos trece pasajeros han perdido la vida, han informado medios rusos.

El aparato, con 73 personas a bordo, había despegado minutos antes de Sheremétievo con destino a Murmansk, ciudad en el noroeste de Rusia.

"El avión informó de un problema a bordo y se dispuso a efectuar un aterrizaje de emergencia. No lo consiguió en el primer intento y en el segundo el tren de aterrizaje impactó contra la pista, al igual que el morro de aparato, y se produjo el incendio", detalló la fuente a Interfax.

Russian plane makes emergency landing in Moscow after fire on board https://t.co/YFssApGTxK