Avances para el libre comercio entre Japón, China y Corea del Sur

Los ministros de Comercio de Japón, China y Corea del Sur acordaron este domingo fortalecer su cooperación para promover el libre comercio, en una reunión en Seúl que tuvo lugar en plena guerra comercial desencadenada por la política arancelaria de Estados Unidos. Los titulares de Comercio de los tres países vecinos celebraron en la capital surcoreana la primera reunión de este tipo en seis años, en el marco de la cooperación trilateral que mantienen en diversos ámbitos.



En un comunicado conjunto al término de la reunión, expresaron su acuerdo para aumentar los esfuerzos de cara a lograr un "terreno de juego global que permita un entorno de comercio e inversiones libre, abierto, justo, no discriminatorio, transparente, inclusivo y predecible". El encuentro contó con la participación del ministro surcoreano de Industria y Energía, Ahn Duk-geun, el ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el ministro nipón de Economía, Comercio e Industria, Yoji Muto.



Las tres economías asiáticas, que aglutinan el 25% del producto interior bruto global y el 21% del volumen comercial, destacaron la necesidad de una mayor cooperación económica y comercial. "En medio del entorno económico y comercial global en rápida evolución, la reunión de los ministros de comercio de los tres países por primera vez en seis años tiene un significado importante no solo para las tres naciones, sino también para la comunidad internacional", dijo Ahn en sus declaraciones al inicio del encuentro, recogidas por la agencia surcoreana Yonhap.



El ministro surcoreano llamó a crear un entorno "estable" para el comercio global mediante la restauración del papel de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ahn también instó a los tres países a unir esfuerzos para abordar los problemas actuales en el mercado global, como el auge de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial (IA), la transformación digital de las economías y la cooperación en la cadena de suministro de minerales críticos.



La reunión llega en pleno auge del proteccionismo a raíz de los aranceles anunciados sobre diversas importaciones por parte de la Administración de Donald Trump, a lo que han respondido con represalias comerciales países como China y Canadá. Japón y Corea del Sur, por el momento, han sido objeto de los nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio y temen verse afectados por las otras subidas arancelarias sobre el sector y el motor que entrarán en vigor la próxima semana, pero por el momento no han optado por imponer medidas similares a Estados Unidos, uno de sus principales socios comerciales.



El año pasado, Estados Unidos tuvo su mayor déficit comercial con China, mientras que Japón y Corea del Sur fueron el séptimo y octavo mayores contribuyentes al déficit comercial estadounidense, respectivamente.