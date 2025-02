Al menos 15 heridos en un atropello masivo en Múnich

Un automóvil ha embestido en la ciudad alemana de Múnich, en el sur del país, a un grupo de personas que participaban en una manifestación sindical, un suceso en el que resultaron heridas varias personas, según informó la Policía de la capital bávara, que también indicó que el conductor ha sido detenido.



"Un vehículo chocó contra un grupo de personas (...). Varias personas resultaron heridas. Estamos en el lugar con un gran número de personal", señaló la Policía de Múnich en la red social X.



Según el diario 'Bild', que se basa en informaciones de "círculos oficiales", habría 15 heridos, una cifra que no ha sido confirmada.



De acuerdo con la Policía de Múnich, el atropello ocurrió en la zona de la Dachauerstrasse y Seidelstrasse, cerca de la estación ferroviaria central.



La Policía explicó que el conductor del vehículo ha sido detenido en el lugar de los hechos y actualmente no representa ya ningún peligro para los demás.



De acuerdo con el medio bávaro Bayerische Rundfunk, el automóvil atropelló a personas que se manifestaron en el marco de una huelga convocada por el sindicato Verdi.



De momento no está claro si se trata de un atropello fortuito o de un ataque, pero el medio señala, a raíz de los primeros testimonios de testigos, que aparentemente no fue un accidente.