Serbia utiliza armas sónicas en las protestas de Belgrado

En Belgrado llevan varios días de manifestaciones con miles de personas que, de forma masiva, ocupan las calles de Belgrado y de las otras ciudades más importantes del país. La protesta es hacia el Gobierno y contra la corrupción del presidente Vučić. En las últimas horas, se han utilizado armamentos no convencionales para dispersar a las multitudes en Belgrado. Estas son nuevas armas de seguridad que emiten potentes ondas y sonidos, aturdiendo las personas. El problema podría nacer desde un utilizo incorrecto de ellas, que podría causar graves problemas a los manifestantes.

Durante los quince minutos de silencio en honor a las quince víctimas de la estación de tren Novi Sad, las fuerzas han empleado estas armas contras los manifestantes. Las imágenes muestran que después de la activación de las armas sónicas las personas empezaron a correr, creando una situación peligrosa donde ya aparecían todas las calles colapsadas de gente.

Habitualmente, las unidades de orden público (en España, la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía, y la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) de la Guardia Civil), suelen hacer uso de camiones dotados con cañones de agua, gases lacrimógenos, escopetas con pelotas de goma, así como otros utensilios (porras, escudos…) para disolver las manifestaciones y restaurar el orden público.

En los últimos años, creció la implementación de las armas de energía dirigida. No son letales, pero tienen más ventaja en su empleo para los agentes, no los exponen y no provocan heridas como las escopetas por ejemplo. La función de estas armas es la emisión de ondas electromagnéticas y del Long-Range Acoustic Device (LRAD), que se fundamenta en la proyección de ondas mecánicas. El efecto que siente el efecto humano al recibir esas ondas es sentir la piel como si se estuviese calentando, dando la sensación de que uno se esté quemando. Esa es la razón por la cual la gente en Serbia se hechó a correr: saliendo de esta zona la piel vuelve a sus niveles normales y el dolor desaparece. Otra arma sónica es el LRAD, nombrado precedentemente, funciona como un cañón sónico: produce un tono a una frecuencia de 2 kHz con una potencia de más de 135 dB. Este sistema es perfectamente audible para el ser humano y no es la primera vez que se implementa. En España ya apareció en 2014, cuando los Mossos d'esquadra lo utilizaron en las marchas de apoyo en Barcelona al barrio burgalés de Gamonal.

Según medios serbios, el Ministerio de Interior del país los adquirió hace varios años. Aunque estas técnicas no afectan a la salud de los manifestantes, su acción aturdidora puede provocar estampidas humanas, dando lugar a situaciones muy peligrosas como aplastamiento por multitud en las que sí se pone en riesgo vidas humanas.