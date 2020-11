EEUU, con miedo a las armas y revueltas en la calles tras el resultado electoral

El temor en parte de Estados Unidos, y en concreto Texas, a una posible escalada de violencia en las calles si el aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, gana las elecciones este martes 3 de noviembre, es latente en el estado sureño, cuya población ha sido tradicionalmente amante de las armas.

Las leyes estatales permiten portar armamento de manera visible, una regla que a menudo aprovechan grupos que defienden a capa y espada la segunda enmienda de la Constitución estadounidense, que precisamente protege el derecho a la tenencia de armas, para exponer su arsenal sin problema en manifestaciones.

Este contexto y el hecho de que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, desplegará tropas de la Guardia Nacional en las grandes ciudades del estado vislumbran un panorama complicado en el día de las elecciones presidenciales y posteriores.

"Hay muchísimas colas de gente para comprar armas y munición, que dan la vuelta al bloque, y esto realmente me preocupa mucho. Vemos violencia por racismo, contra religiones minoritarias y el colectivo LGTBQI", comenta a Efe Dona Murphey, doctora en Neurociencia por el Colegio de Medicina de Baylor (Texas) y cofundadora del comité de acción política Doctors in Politics.

La realidad es que la ventas de armas, según datos del Sistema Nacional Instantáneo de Verificación de Antecedentes (NICS, en inglés) de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), han crecido exponencialmente en las semanas previas a las elecciones presidenciales: En octubre se realizaron 192.000 verificaciones de antecedentes de armas en el estado de Texas, un aumento sustancial de las 178.000 hechas en septiembre.

"No creo que aquellos que quieran ver un cambio en nuestra Presidencia sean los instigadores de violencia. Estoy preocupada de que grupos de extrema derecha en nuestras comunidades y en todo Estados Unidos no acepten perder (las elecciones)", analiza Murphey desde un suburbio de Houston (Texas).

Para ella, la idea de que una potencial transición de poder no sea pacífica está provocando "ansiedad" y lamenta que actualmente esto sea “una posibilidad real”.

La tensión también se ha vivido durante la campaña. Sin ir más lejos, el FBI está investigando un incidente ocurrido el pasado viernes en Texas cuando partidarios del presidente Donald Trump emboscaron violentamente un autobús de la campaña de Biden.

El incidente, captado en vídeo, tuvo lugar en una carretera interestatal del condado texano de Hays, colindante al condado de Travis, donde está la capital, Austin, y obligó a los demócratas a cancelar dos actos de campaña previstos por "motivos de seguridad".

The only caravans we need to be scared of are armed Trump trolls in trucks. Yesterday they harassed a Biden bus, rammed volunteer vehicles, and blocked Austin traffic. Team Biden was forced to cancel an event because of this ambush. pic.twitter.com/7wL1ptBlWt