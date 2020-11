Al menos dos muertos y varios heridos en un apuñalamiento en una iglesia de California

Dos personas han muerto y varios han resultado heridas en un apuñalamiento en una iglesia de San José, en California (EEUU), según informa la cadena estadounidense 'ABC News'.

El apuñalamiento se ha producido la noche de este domingo, en una iglesias donde se había trasladado a personas sin hogar para refugiarse del frío.

En concreto, el suceso ha ocurrido en la Grace Baptist Church de San José, tal y como informó la Policía.

Según los agentes, no se conoce el número exacto de heridos, pero algunos de ellos están graves.

Units are currently at the scene of a possible stabbing at the Grace Baptist Church located at 484 E San Fernando St. This is an active scene, please avoid the area. pic.twitter.com/0oTioeIqEE