Detenido un hombre tras matar a una mujer y atacar a varias personas con un cuchillo en Sidney

Un hombre ha sido detenido este martes tras apuñalar a una mujer e intentar atacar a más personas en el distrito financiero de Sidney, según la Policía, que investiga también el hallazgo de un cadáver en una edificio cercano por su posible relación con el presunto agresor.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦ @FRNSW ⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦ @7NewsSydney ⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp

El sospechoso fue interceptado por personas que pasaban por la zona donde se produjeron los hechos y que lograron inmolivizarlo con una caja y una silla. El superintendente de la Policía de Nueva Gales del Sur, Gavin Wood, ha confirmado que la intención de esta persona era seguir apuñalando a más gente.

"El agresor estaba solo y por el momento no pensamos que tenga cómplices", ha explicado Wood, que ha dado por superada la "amenaza" y ha descrito como "héroes" a los ciudadanos "valientes" que intercedieron tras el primer apuñalamiento, según la cadena ABC. Las imágenes han sido difundidas en Internet.

La mujer herida ha sido trasladada al hospital de Saint Vincent en estado estable, pero la Policía sospecha que podría no ser la única víctima de este suceso. Las autoridades han localizado el cuerpo sin vida de otra mujer en las inmediaciones y, según fuentes citadas por el 'Sidney Morning Herald', esta muerte también está relacionada.

The motivation for this attack has not yet been determined as Police are continuing with their enquiries. Any further offical information will be provided by the New South Wales Police, who are keeping us appraised through our agencies, including details of casualties.