Un parlamentario británico pone a Andalucía como ejemplo en la lucha contra la covid

No todo en España se hace mal. David Davis, parlamentario conservador británico, ha puesto como ejemplo de lucha contra la covid a Andalucía, durante una sesión en el Parlamento británico este miércoles. La región ha empezado a suministrar vitamina D a los residentes en las residencias y a algunos pacientes de coronavirus. Gracias a ello ha reducido la tasa de mortalidad a la mitad.

The Andalusians appear to have had an extremely good result from providing activated Vitamin D, calcifediol, to care home residents and some GP patients. Today I asked @BorisJohnson to look into the latest evidence from Spain on this cheap, safe and effective treatment. pic.twitter.com/oiSkmJEvIg

El diputado le ha solicitado a Jonhson que incluya este tratamiento barato, seguro y eficaz para tratar la covid. Reino Unido ha multiplicado la mortalidad en el mismo periodo en el que Andalucía consiguió reducirla, a pesar de que ha vacunado a una proporción de población mucho mayor.

The death rate in Andalucía almost halved following the introduction of their Vitamin D policy. Tragically, here in the UK our death rate more than doubled over the same period, despite us having 5x the vaccinations. pic.twitter.com/pNmqC2N1pS