Ana Botín manifiesta la "solidaridad" del Banco Santander con las protestas raciales en EEUU

La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha manifestado públicamente su solidaridad y la de la propia entidad financiera con las protestas raciales que desde hace una semana están produciéndose en Estados Unidos por el homicidio del ciudadano afroamericano George Floyd a causa de una brutalidad policial.

Botín ha expresado en Twitter su dolor por el homicidio: "Es difícil ver el video de George Floyd bajo custodia", ha lamentado la presidenta del grupo español, que recurre a una cita de Ta-Nehisi Coates: "Debemos ser ciudadanos conscientes de este mundo terrible y hermoso".

It is hard to watch the video of George Floyd in custody. But to quote Ta-Nehisi Coates, we “must be conscious citizens of this terrible and beautiful world”. https://t.co/qcKaXNn81n