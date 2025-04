Amazon presenta una oferta para adquirir la totalidad de TikTok

El gigante tecnológico estadounidense Amazon presentó una oferta para adquirir la red social china TikTok, según The New York Times, a medida que se acerca la fecha límite del 5 de abril para que ésta opte entre separarse en EE.UU. de su propietario chino o enfrentase a una prohibición en este país.



El rotativo, que tuvo acceso a tres personas familiarizadas con esta propuesta, dice que la oferta se presentó mediante una carta dirigida al vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, y a Howard Lutnick, secretario de Comercio.



No obstante, la Casa Blanca no parece tomarse en serio la oferta de Amazon, según las fuentes a las que accedió el medio. Otras tecnológicas que están interesadas en comprar la popular aplicación son Microsoft, Blackstone y Oracle, según la prensa.



Una de las promesas electorales del republicano Donald Trump fue salvar la aplicación en su país a pesar de las preocupaciones de seguridad nacional, razón por la que cuando llegó a la Casa Blanca retrasó el cierre de la misma en Estados Unidos hasta el sábado próximo.



Trump tiene previsto reunirse este miércoles con altos funcionarios de la Casa Blanca para abordar el futuro de TikTok, que tiene 170 millones de usuarios en EEUU.