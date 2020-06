El ala más progresista del Partido Demócrata gana en Nueva York con Alexandria Ocasio-Cortez a la cabeza

El ala más progresista del Partido Demócrata, con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) a la cabeza, ha reafirmado el apoyo de sus bases en las primarias celebradas este martes en Nueva York, y podría arrancarle un nuevo asiento a la vieja guardia en la circunscripción 16, donde el candidato respaldado por AOC, Jamaal Bowman, se perfila ganador sobre el veterano e influyente Eliot Engel, congresista desde 1988.

A falta de que se computen los votos por correo el próximo 30 de junio, la congresista de origen puertorriqueño ha logrado casi el 70% de los votos frente a su principal oponente, la expresentadora de televisión Michelle Caruso-Cabrera, que apenas logró un 20% de las papeletas tras una campaña muy intensa en la que ambas candidatas intercambiaron duras críticas tanto a nivel político como personal.

"Cuando gané en 2018, muchos desestimaron nuestra victoria calificándola de casualidad. Nuestra victoria fue tratada como una aberración o porque nuestro oponente no lo intentó. (...) Esta noche estamos demostrando que el movimiento del pueblo en Nueva York no es un accidente, es un mandato", escribió AOC en su cuenta de Twitter.

When I won in 2018, many dismissed our victory as a “fluke.”Our win was treated as an aberration, or bc my opponent “didn’t try.”So from the start, tonight’s race was important to me.Tonight we are proving that the people’s movement in NY isn’t an accident. It‘s a mandate.