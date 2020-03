La alcaldesa de Guayaquil, que impidió aterrizar un avión por venir de Madrid, tiene coronavirus

La alcaldesa de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, Cynthia Viteri, que el miércoles impidió aterrizar a un avión de Iberia porque venía de Madrid, ha anunciado este jueves que tiene coronavirus.

"El día de hoy me informaron de que he sido contagiada de coronavirus", ha anunciado en un vídeo difundido por redes sociales. "Tengan la certeza de que seguiré al mando de esta ciudad y protegiendo a todos los guayaquileños en un momento tan difícil, esté como esté y esté donde esté", ha afirmado.

Viteri ha aprovechado para dar las gracias "a todos los profesionales de la salud pública y privada que están ofreciendo su vida para salvar la de los demás", así como para pedir a los habitantes de Guayaquil que se queden en casa.

El día de hoy me he enterado que he sido contagiada por coronavirus. pic.twitter.com/az3QV9X5T1