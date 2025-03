Agrupación Nacional admite no tener "un plan B a Marine Le Pen"

Edwige Díaz, actual diputada y una de las vicepresidentas de Agrupación Nacional (RN, en francés), afirmó a Efe que no se plantean "un plan B" a Marine Le Pen, condenada a una inhabilitación de cinco años por desvío de fondos públicos que le impediría presentarse a las presidenciales de 2027. "Estamos convencidos de nuestra inocencia, estamos confiados en que la Justicia la reconozca en apelación (...) Por eso, no tenemos un plan B, ni Jordan Bardella (número 2 del RN), ni los otros dirigentes del partido piensan en ello", declaró Díaz, del círculo más próximo a Marine Le Pen y de padre de origen malagueño.

La diputada estuvo presente en la reunión de urgencia que el RN celebró esta tarde en su sede parisina y en ella vio "a una Marine como siempre, combativa y determinada", a pesar de la ejecución inmediata de la pena de inhabilitación y de no tener una fecha concreta para el recurso. "No sabemos la fecha de la apelación, pero quedan aún dos años (para las presidenciales de 2027). Hasta entonces seguiremos copando el terreno. Vamos a hacer llamamientos a los electores para que se unan a nosotros y nos voten en la próxima cita electoral, las municipales de 2026", agregó la parlamentaria.

Díaz aseguró que el partido no convocará manifestaciones, aunque sí que han comenzado a surgir otras iniciativas de presión, como una recogida de firmas lanzada por Jordan Bardella, delfín de Le Pen y al que dan como probable candidato del RN si la actual líder no pudiese presentarse. Para la diputada, "son millones de franceses" los indignados por este decisión (el RN es el partido más votado en Francia, con 10,5 millones de electores), justo cuando un último sondeo para 2027 daba a Marine Le Pen como la gran favorita para llegar al Elíseo, con 37 % de apoyo en la primera vuelta.

La alto cargo del RN, de 37 años, denunció que "los patriotas se enfrentan a una deriva inquietante" en la UE, una institución que, según ella, se "vanagloria en hablar de democracia, pero solo en el papel". La decisión contra Le Pen, según ella, se engloba "en la misma deriva inquietante" que la condena de un año de arresto domiciliario al conservador Nicolas Sarkozy, expresidente francés entre 2007 y 2012, y la inhabilitación al candidato ultra rumano Calin Georgescu.

Marine Le Pen seguirá con su asiento de diputada, a no ser que se vuelva a disolver la Asamblea Nacional -que actualmente no cuenta con mayorías claras- y se convoquen comicios legislativos anticipados. "Si los macronistas piensan que no vamos a votar una moción contra el Gobierno (del centrista François Bayrou) porque Marine no podría presentarse de nuevo, se equivocan. Nosotros seguiremos velando por el interés de los franceses", advirtió Díaz.