El abogado de la campaña de Trump asegura que su exjefe de ciberseguridad debería "recibir un tiro"

Joseph diGenova, abogado de la campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, ha arremetido contra el exjefe de ciberseguridad de la Casa Blanca Chris Krebs y ha dicho que debería "recibir un tiro" por haber traicionado al mandatario y declarar que las elecciones del 3 de noviembre fueron "limpias".

"Todos aquellos que piensen que las elecciones fueron bien, como el idiota de Krebs, que solía ser el jefe de ciberseguridad, es idiota. Ese tío es un idiota de primera.Debería ser descuartizado. Debería ser sacado al amanecer y recibir un disparo", ha insistido.

Sus comentarios han tenido lugar este lunes durante el programa radiofónico de entrevistas The Howie Carr Show, generalmente afín a Trump. En su intervención, DiGenova ha hecho alusión a supuestas irregularidades a pesar de que las autoridades estatales del país han negado cualquier tipo de fraude.

Trump cesó a Krebs hace dos semanas después de que el que fuera el director de Ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional recalcara que los comicios de 2020 se encontraban entre los más seguros de la historia del país, según informaciones del portal de noticias Politico.

El presidente informó a Krebs de su despido a través de un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, en el que afirmaba además que las elecciones son fraudulentas.

"Hubo irregularidades masivas y fraude, como el voto de gente que está muerta, observadores que no han podido acceder a los centros de votación, problemas en las máquinas de votación, votos que habían sido para mí y ahora son para Biden, un voto tardío y mucho más", ha lamentado Trump antes de matizar que "por ende y de forma inmediata, Chris Krebs ha sido despedido".

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed...