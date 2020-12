El abogado de Donald Trump da positivo en covid-19 tras una gira por Estados Unidos

El aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que su abogado y ex alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, ha dado positivo en covid-19. Giuliani, principal responsable de las demandas presentadas por el magnate para tratar de evitar su derrota en las elecciones presidenciales frente a Joe Biden, ha estado en varios estados los últimos días.

A través de la herramienta de comunicación más empleada por Trump durante sus cuatro años de mandato, Twitter, el presidente saliente ha asegurado que Rudy Giuliani, "de lejos el mejor alcalde de la historia de Nueva York", ha dado positivo por "el virus de China".

En su mensaje, en el que vuelve a acusar directamente al país asiático de la pandemia de coronavirus, como ha hecho durante su gestión de la crisis, también ha asegurado que Giuliani "ha estado trabajando incansablemente para poner en evidencia las elecciones más corruptas (¡de lejos!) de la historia" del país norteamericano.

"Mejórate pronto, Rudy. ¡¡¡¡Seguimos!!!", ha concluido en su mensaje el republicano.

.@RudyGiuliani, by far the greatest mayor in the history of NYC, and who has been working tirelessly exposing the most corrupt election (by far!) in the history of the USA, has tested positive for the China Virus. Get better soon Rudy, we will carry on!!!