La campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, ha tildado este miércoles de "estúpida" la decisión de Twitter sobre la publicación de "propaganda política pagada" en la red social a nivel global, según el portal de noticias The Verge.

El jefe de campaña de Trump Brad Pascale ha señalado en un comunicado que la decisión perjudicará principalmente a los conservadores y los "silenciará". Asimismo, ha alertado de que la compañía sufrirá pérdidas de millones de dólares.

"¿Twitter también detendrá los anuncios de los medios liberales parciales que ahora operarán sin control mientras compran contenido político con el objetivo de atacar a los republicanos?", ha aseverado.

Twitter bans political ads in yet another attempt by the left to silence Trump and conservatives. Wouldn’t be surprised if @twitter lifted the ban after 2020. Statement: pic.twitter.com/4ZdHGJw3js