Trump se hace la prueba del coronavirus y amplía las restricciones de vuelo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado este sábado que se ha tenido que someter a una prueba de coronavirus tras confirmarse el positivo de un funcionario brasileño con el que se reunió recientemente en su residencia de Mar-a-Lago.

"Yo también me hice anoche la prueba", ha afirmado Trump este sábado en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. El mandatario estadounidense ha explicado que espera tener los resultados "en unos días" y ha añadido que se hizo la prueba ante la insistencia de los periodistas que le preguntaban por qué no se la había hecho tras confirmarse el positivo del funcionario brasileño.

"Lo han mandado a un laboratorio", ha explicado antes de anunciar que habrá pruebas gratuitas del nuevo coronavirus para todos los estadounidenses.

"Hemos decidido decretar la emergencia nacional. Nos permitirá hacer cosas que no podríamos hacer de otra manera. Habrá más de 50.000 millones (de dólares) para luchar contra el coronavirus. También hemos acordado un nuevo paquete legislativo. Habrá una prueba gratuita para todos los estadounidenses. Nadie tendrá que pagar. Es mucho dinero, es una prueba bastante compleja. Que la gente no se preocupe", ha afirmado Trump en rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Medidas económicas

Trump ha explicado que también cubrirán las bajas de los afectados. "También pagaremos los permisos de los afectados. Vamos a ayudar a todos", ha asegurado el mandatario, que ha comparecido sin corbata y con una gorra con las siglas de Estados Unidos en inglés, USA.

"Nos estamos preparando para el peor de los casos. Vamos a salir de este pico", ha afirmado Trump, que ha felicitado la gestión del Gobierno federal y la colaboración de los gobernadores de los estados y del Congreso.

Veta los vuelos a Reino Unido e Irlanda

Trump ha comunicado, además, que ha decidido prohibir todos los vuelos de Estados Unidos a Reino Unido e Irlanda, países que se añaden al veto que ya impuso esta semana al resto de naciones de la Unión Europea, entre ellos España.

El mandatario justificó su decisión para "evitar que nuevos casos entren" en Estados Unidos, aunque ha añadido que habrá "ciertas excepciones para ciertos ciudadanos americanos" que se hayan sometido "a las evaluaciones apropiadas".

La medida provocó las críticas de la Unión Europea, que describió la decisión como una medida unilateral sin consulta previa.

amplías las restricciones de vuelo por el Covid-19

President Trump says he was tested for coronavirus.

President Trump, wearing a “USA” baseball cap, held a news conference on Saturday in which announced that he had been tested for the coronavirus on Friday night, after which Vice President Mike Pence announced that the administration was extending its European travel ban to the United Kingdom and Ireland.

Whether the president would be tested had been a matter of speculation since it first emerged that a member of a Brazilian delegation that visited Mar-a-Lago had tested positive. Two other people who were with the president at Mar-a-Lago have tested positive, and various members of Congress have been self-isolating after interacting with some of the same people.