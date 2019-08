Trump propone un mayor control de armas vinculado a una reforma migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a republicanos y demócratas a unirse en el Congreso para aprobar un endurecimiento de los controles de antecedentes para quienes quieran comprar armas y ha planteado que, "quizás", debería aprobarse de forma conjunta a la reforma migratoria.

"No podemos dejar que quienes perdieron la vida en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, hayan muerto en vano", ha afirmado Trump en Twitter, en alusión a los dos tiroteos que sacudieron este fin de semana Estados Unidos y que dejaron 20 y nueve víctimas mortales, respectivamente. "No podemos olvidarlas, ni a todos los que vinieron antes de ellos", ha añadido.

Por este motivo, ha afirmado que "republicanos y demócratas deben unirse y aprobar controles de antecedentes contundentes, quizás enlazando esta ley con la reforma migratoria que se necesita desesperadamente". "Tenemos que lograr que algo bueno, si no grande, salga de estas dos tragedias", ha planteado.

