Trump carga contra el "candidato presidencial fallido" Romney por haber votado a favor de destituirle

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el senador republicanoMitt Romney, al que ha definido como "un candidato presidencial fallido", después de que votara a favor de su destitución en el juicio político del 'impeachment' en el Senado de Estados Unidos.

"Si el candidato presidencial fallido Mitt Romney hubiera dedicado la misma energía e ira a derrotar al indeciso Barack Obama que la que santurronamente me ha dedicado a mí, podría haber ganado las elecciones", ha afirmado el presidente estadounidense, en un mensaje publicado en su cuenta personal de Twitter.

El mandatario norteamericano ha concluido su mensaje emplazando al senador por Utah a leer "la transcripción" de la conversación telefónica que mantuvo el 25 de julio de 2019 con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y que está en el origen del proceso del 'impeachment' puesto en marcha por los congresistas demócratas.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!