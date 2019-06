Trump anunciará nuevas sanciones contra Irán este lunes

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este sábado que impondrá este lunes nuevas sanciones a Irán para evitar que consiga hacerse con armas nucleares y no ha descartado una acción militar contra la República Islámica.

"¡Irán no puede tener armas nucleares! Con el terrible plan de Obama en pocos años estarían en vías de nuclearización y las verificaciones existentes no son aceptables. Vamos a poner sanciones importantes adicionales a Irán este lunes", ha anunciado Trump a través de su cuenta en Twitter.

Iran cannot have Nuclear Weapons! Under the terrible Obama plan, they would have been on their way to Nuclear in a short number of years, and existing verification is not acceptable. We are putting major additional Sanctions on Iran on Monday. I look forward to the day that.....