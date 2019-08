Trump y Obama se enzarzan por el ataque racista de El Paso

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dio hoy por aludido en el mensaje que este lunes publicó su antecesor en el cargo, Barack Obama, e insistió en que él es "la persona menos racista" que existe.

"¿Acaso George Bush condenó al presidente Obama tras (la matanza de la escuela) Sandy Hook?", escribió Trump después de que su antecesor instase el lunes a la población a "rechazar por completo el lenguaje que sale de la boca de cualquier líder que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentimientos racistas".

"Durante su mandato el presidente Obama tuvo 32 tiroteos masivos. No mucha gente dijo que Obama estaba fuera de control. Hubo tiroteos masivos antes de que el presidente siquiera pensase en presentarse" a las elecciones, agregó Trump citando comentarios de periodistas de su cadena de televisión favorita, Fox News.

“Did George Bush ever condemn President Obama after Sandy Hook. President Obama had 32 mass shootings during his reign. Not many people said Obama is out of Control. Mass shootings were happening before the President even thought about running for Pres.” @kilmeade@foxandfriends