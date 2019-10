EEUU retira sus tropas de Siria, dejando vía libre a Turquía para atacar a los kurdos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reafirmado este lunes en su decisión de retirar las tropas de su país del norte de Siria, tal y como ha dejado claro a través de un mensaje en su perfil de Twitter: "Es hora de que nos retiremos de estas ridículas guerras sin fin, muchas de ellas tribales, y de devolver a nuestros soldados a casa", ha escrito.

"LUCHAREMOS DONDE SEA POR NUESTRO BENEFICIO, Y SOLO LUCHAREMOS PARA GANAR. Turquía, Europa, Siria, Irán, Irak, Rusia y los kurdos tendrán que solucionar la situación, y ver qué quieren hacer con los combatientes capturados por el Estado Islámico (EI) en su 'vecindario'", ha escrito el mandatario.

....almost 3 years, but it is time for us to get out of these ridiculous Endless Wars, many of them tribal, and bring our soldiers home. WE WILL FIGHT WHERE IT IS TO OUR BENEFIT, AND ONLY FIGHT TO WIN. Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to.....