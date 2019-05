Trump tensa la cuerda con China: "EEUU está justo donde quiere estar"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que Estados Unidos se encuentra "justo donde quiere estar" respecto a China en el marco de la disputa comercial entre ambos países.

"Vamos a hacernos con millones de dólares en aranceles sobre China. Los compradores de productos pueden hacerlos ellos mismos en Estados Unidos (que sería lo ideal), o comprarlos a países sin aranceles", ha manifestado el magnate neoyorquino en su cuenta de Twitter.

We are right where we want to be with China. Remember, they broke the deal with us & tried to renegotiate. We will be taking in Tens of Billions of Dollars in Tariffs from China. Buyers of product can make it themselves in the USA (ideal), or buy it from non-Tariffed countries...