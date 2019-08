Trump acusa a China de manipular la divisa, después de dejar caer al yuan a mínimos de 2008 con el dólar

La cotización del yuan respecto del dólar se debilitaba este lunes a mínimos de los últimos once años, hasta superar la barrera de los siete yuanes por cada 'billete verde', algo que no había sucedido desde mayo de 2008, después de que el Banco Popular de China haya relacionado los vaivenes de la moneda del gigante asiático al impacto de las medidas proteccionistas de EEUU, lo que ha desatado las iras del presidente estadounidense, Donald Trump, quien no ha dudado en calificar de "manipulación" el desplome de la moneda china.

"China bajó el precio de su moneda a un mínimo histórico. Se llama "manipulación monetaria". ¿Estás escuchando Reserva Federal? ¡Esto es una violación importante que debilitará en gran medida a China con el tiempo!", ha afirmado el presidente estadounidense en su cuenta oficial en la red social Twitter.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!