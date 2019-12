Tajani denuncia una campaña de amenazas del independentismo catalán en su contra

El expresidente de la Eurocámara Antonio Tajani ha asegurado este viernes que la Eurocámara "no tenía poder para modificar" la lista de eurodiputados enviada por las autoridades españolas, en relación a las acreditaciones que ese mismo día recogieron el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller de Sanidad, Antoni Comin.

Puigdemont aprovechó la jornada para cargar contra Tajani, de quien considera que retorció el reglamento de la cámara para perjudicarlo. El político independentista se apoyó en las palabras del nuevo presidente de la cámara, David Sassoli, que pidió a España que aplicara la sentencia y anticipando ya la concesión del acta de eurodiputado.

Las palabras de Tajani han desencadenado una serie de críticas en las redes. Muchos usuarios han respondido a su comentario adjuntando una imagen de la muerte del dictador fascista, y compatriota del expresidente de la cámara europea, Benito Mussolini, que fue colgado de los pies en la Plaza Loreto.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha salido en defensa de Tajani, también a través de Twitter. "Mi repulsa y condena a las infames amenazas que está recibiendo @Antonio_Tajani por parte de los independentistas. Todo mi apoyo a la labor que siempre ha llevado a cabo contra el populismo, y en favor de la unidad de España que también es la de Europa".

"Hacerlo habría sido ilegal", ha apuntado Tajani, que ha asegurado que la misma sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de Oriol Junqueras apunta que el Parlamento Europeo no podía modificar la lista.

A través de su cuenta en Twitter, Tajani se ha defendido así de las críticas por su posición con respecto a los eurodiputados independentistas electos sin escaño.

"Respeto las sentencias de los tribunales, pero la de ayer sobre los independentistas catalanes señala que el Parlamento Europeo no tenía poder para modificar la lista de representantes elegidos notificada por España", defiende, reiterando que "hacerlo habría sido ilegal".

Las sentencias de los Tribunales deben ser cumplidas y la de ayer sobre los independentistas #catalanes, p. 69-70, recuerda que el PE no tenía el poder de modificar la lista notificada por #España. Hacerlo hubiera sido prevaricar. Las amenazas de los violentos no me asustan. https://t.co/gVicE97Cu2