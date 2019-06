Putin aboga por restaurar por completo las relaciones con Reino Unido

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado su intención de restaurar por completo las relaciones bilaterales con Reino Unido, seriamente deterioradas por el ataque al ex espía ruso Sergei Skripal en la localidad británica de Salisbury, y del que las autoridades británicas han acusado a los servicios de inteligencia oficiales de Rusia.

"Estoy convencido de que hay que recuperar la plenitud de las relaciones con Reino Unido, tal y como me dijeron los representantes empresariales británicos con los que me reuní hace poco en Moscú", ha declarado Putin durante la cumbre del G20 en Osaka (Japón), donde mantuvo un tenso pero "necesario", a su modo de ver, encuentro con la primera ministra británica, Theresa May.

Las relaciones entre ambos países se encuentran bajo mínimos desde el incidente de Salisbury del pasado verano, un ataque con el agente químico Novichok contra el exespía Sergei Skripal y su hija, Yulia, perpetrado supuestamente por dos hombres identificados por Reino Unido como Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, que a su vez han negado toda responsabilidad. En el suceso falleció una ciudadana británica, Dawn Sturgess.

El presidente ruso ha recordado que, por lo que a él le consta, "ninguna empresa británica se ha marchado del mercado ruso ni prevé marcharse" después del incidente. "Por eso la tarea de los políticos consiste, como mínimo, en no impedir la recuperación de la normalidad, pero es mejor apoyar estas tendencias positivas", ha señalado.

"Pruebas irrefutables"

May aseguró ayer en persona a Putin que cuenta con "pruebas irrefutables" de que Moscú está detrás del ataque con agente nervioso contra el ex espía en Salisbury, que además costó la vida a una ciudadana británica.

En el marco de la cumbre del G-20 que se celebra en Osaka (Japón), May también le trasladó que "el uso de un agente nervioso en las calles de Salisbury formó parte de un patrón más amplio de comportamiento inaceptable y supuso un acto verdaderamente despreciable", ha asegurado una portavoz de la primera ministra al diario The Guardian.

May ha avisado a Putin de que "esta clase de comportamiento no puede volver a repetirse" y que, en el marco de las deterioradas relaciones entre ambos países, "jamás se normalizarán los lazos bilaterales hasta que Rusia no ponga punto y final a esta actitud irresponsable y desestabilizadora que amenaza a Reino Unido y sus aliados".

Al referirse a su encuentro con la primera ministra Theresa May en la cumbre del G20, Putin dijo que este fue "necesario" y supuso "un pequeño paso en la dirección correcta" que "nunca se hace en balde", ha manifestado durante su rueda de prensa, recogida por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.