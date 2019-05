MacKenzie Bezos, tercera mujer más rica del mundo, dona la mitad de su fortuna

La estadounidense MacKenzie Bezos, tercera mujer más rica del mundo, forma parte de la lista de los 19 filántropos que han firmado este año el compromiso de donar en vida la mitad de su riqueza a fines benéficos, según ha anunciado este martes la organización Giving Pledge en un comunicado.

MacKenzie Bezos, ex esposa de Jeff Bezos y creadora junto con él del gigante de ventas en internet Amazon, afirmó en una carta reciente que no va a esperar más para poner a funcionar los 36.600 millones de dólares en los que se estima actualmente su patrimonio personal.

En su misiva asegura, además, "no tener ninguna duda del valor tremendo y positivo cuando las personas actúan rápidamente en el impulso de dar".

MacKenzie se une así al grupo de 204 personas más ricas del mundo que desde el comienzo de Giving Pledge (Compromiso de donación) se han comprometido moralmente a dar parte de sus fortunas a lo largo de sus vidas.

Este año, la lista incluye también al fundador de la compañía Tesla, Elon Musk; al cofundador de WhatsApp, Brian Acton, y al financiero David Harding.

Giving Pledge es una organización creada en 2010 por el inversor y multimillonario Warren E. Buffett junto al matrimonio Bill y Melinda Gates.

La iniciativa busca el compromiso global de las personas y parejas más ricas del mundo, con el objetivo de crear una mayor cultura de donaciones para ayudar con los problemas más importantes de la sociedad.

Además de entregar más de la mitad de su riqueza a la filantropía o a causas benéficas, los firmantes de la promesa se unen para aprender, compartir conocimientos y continuar mejorando la efectividad de las donaciones.

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo por delante de Bill Gates, afirmó este martes en su cuenta personal de Twitter sentirse orgulloso de su ex mujer.

MacKenzie is going to be amazing and thoughtful and effective at philanthropy, and I’m proud of her. Her letter is so beautiful. Go get ‘em MacKenzie. https://t.co/S2gLLBQyRQ