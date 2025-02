EN DIRECTO | Los enviados de EEUU y Rusia comienzan las negociaciones sobre Ucrania sin Zelenski ni la UE

Ya está aquí el primer encuentro entre las administraciones del Estados Unidos de Trump y la Rusia de Putín para negociar sobre el futuro de la guerra de Ucrania. Unas negociaciones en las que tanto Europa como Zelenski han quedado excluidos. La reunión se celebra en la capital de Arabia Saudí, Riad y a ella acuden el ministro de Exteriores Rusía, Sergei Lavrov, acompañado del asesor Yuri Ushakov y Sergei Lavrov, Secretario de Estado de los Estados Unidos, también acompñado de su asesro de Serguridad Nacional, Mike Waltz. Sigue en directo las ultima hora.

8.00. Comienza la Reunion entre Rusia y EEUU

El Kremlin ha destacado que en la reunión podría abordarse la posibilidad de "negociaciones para un acuerdo sobre Ucrania". Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no reconocerá las conclusiones de la reunión. "Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto y considera que cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania no dará resultados", ha explicado en la capital de Emiratos Árabes Unidos, en donde el mandatario busca también alianzas.

"No podemos reconocer nada ni ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros. Y no reconoceremos dichos acuerdos", ha añadido, antes de limitar la reunión a una cuestión bilateral entre Washington y Moscú y afirmar que, si bien él mismo viajará a Arabia Saudí, no lo hace en relación con la reunión entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia.

8.13. El ministro de Exteriores Rusía, Sergei Lavrov, aterriza en Riad para acudiar a la reunión

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y el asistente presidencial ruso, Yury Ushakov, llegando al aeropuerto de Riad, Arabia Saudita para hablar sobre la restauración de relaciones bilaterales con EE.UU, así como a la preparación de posibles negociaciones sobre un acuerdo en Ucrania. El asesor Ushakov ha mencionado que lo "principal es iniciar una verdadera normalización de las relaciones entre nosotros y Washington”.

8.46. La reunión ha comenzado

Ya se han difundido en redes sociales las primeras imagenes de la reunión. Vuelven así los "cara a cara" entre las administraciones mas influyentes del mundo.

9.10. Zelenski se reunirá con Erdogan en Turquía en plena vorágine diplomática

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aterrizará este martes en Turquía para verse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, dentro de una semana de intensos contactos diplomáticos y coincidiendo con la reunión que mantendrán en Arabia Saudí los gobiernos de Estados Unidos y Rusia. La reunión entre Zelenski y Erdogan tendrá lugar en el complejo presidencial de Ankara, conforme a lo anunciado a través de las redes.

Entre los temas a tratar, figura una revisión a fondo de "todos los aspectos" de las relaciones bilaterales con vistas a "reforzar la cooperación", si bien los dos líderes hablarán de temas más inmediatos y de "los últimos acontecimientos". Zelenski, que acudió la semana pasada a la Conferencia de Seguridad de Múnich y pudo verse con otros líderes internacionales, ha visitado este lunes Emiratos Árabes Unidos y tiene también Arabia Saudí entre sus destinos inminentes, aunque, ahora mismo no hay representación ucraniana en la primera toma de contacto.

Turquía llegó a albergar una primera ronda de contactos entre representantes ucranianos y rusos en las semanas posteriores al inicio de la invasión en febrero de 2022, aunque las partes no terminaron de llegar a acuerdos para aplacar un conflicto que sigue abierto a día de hoy.

10.00. Reacciones: Macrón tiende puentes con Zelenski y Trump tras la cumpre Ruso-americana

El presidente de Francia, Emmanuel Macrón, ha dicho en sus redes sociales que quiere una "paz sólida y duradera en Ucrania. Para lograrla, Rusia debe poner fin a su agresión, y esto debe ir acompañado de garantías de seguridad sólidas y creíbles para los ucranianos. De lo contrario, existe el riesgo de que este alto el fuego termine como los acuerdos de Minsk". Ha explicado esto tras dar a conocer que ha llamado por telefono a Trump y Zelenski, un acto con el que el presidente francés intenta tender puentes y facilitar el diálogo con Europa como mediadora

Ha asegurado que Francia trabajará en esto junto con todos los europeos, estadounidenses y ucranianos. "Estamos convencidos de que los europeos deben invertir mejor, más y juntos en su seguridad y defensa, tanto hoy como en el futuro. Para ello, los europeos quieren acelerar la aplicación de su propia agenda de soberanía, seguridad y competitividad. El trabajo seguirá basándose en las propuestas de la Comisión Europea, tanto en el apoyo a Ucrania como en el desarrollo e inversión en nuestra defensa. Esta agenda, definida en 2022 en la Cumbre de Versalles, simplemente debe llevarse a cabo. Decisiones, acciones, coherencia. Rápidamente. Continuaré estas discusiones en los próximos días", ha concluido en su red social X, dando entender que Francia prosigue en su intento de mediar entre ambos.

10.20. Francia sancionará de nuevo al petroleo Ruso

Mientras se lleva a cabo la reunión Rubio-Lavrov, el ministro inistro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, ha asegurado en una entrevista que Rusia sufrirá la semana que viene nuevas sanciones internacionales contra su petróleo. "Vamos a seguir endureciendo el costo de la guerra para Vladímir Putin y exactamente desde el lunes próximo tomaremos un nuevo conjunto de sanciones, las decimosextas desde el comienzo de la guerra, para forzar a que Vladímir Putin se siente en la mesa de negociaciones", ha aseverado Barrot.

Ha concretado que las sanciones irán dirigidas "esencialmente en los recursos energéticos que Rusia utiliza para financiar su esfuerzo de guerra" y en particular en los medios para puentear el dispositivo para aplicar un tope de precio al petróleo ruso.

Se tratará de sancionar a las empresas o los propietarios de los barcos que siguen vendiendo el petróleo ruso por encima del tope.

El ministro francés ha recordado que Rusia consigue 100.000 millones de euros cada año por la venta de petróleo, cuando la guerra en Ucrania le cuesta 140.000 millones.

Sobre todo, ha insistido en que la experiencia muestra que "es muy difícil de imaginar que (el presidente ruso) Vladímir Putin se siente de buena fe en la mesa de negociaciones sin que se le inflija una presión colosal".

10.50. Von der Leyen pide colaboración de EEUU para una paz que sea justa y con garantías

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido al enviado especial del presidente estadounidense, Donald Trump, para Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, colaboración para lograr una paz "justa y duradera" que tenga en cuenta la independencia y soberanía de Ucrania y esté respaldada por garantías de seguridad.

Este mensaje llega cuando altos funcionarios de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Riad, para retomar las relaciones bilaterales y lanzar las conversaciones sobre un alto el fuego en Ucrania. Frente al enviado de Trump, la conservadora alemana ha reivindicado el nivel de ayuda militar y financiera que está aportando el bloque europeo desde 2022, indicando que la UE iguala a la contribución de Estados Unidos y que está dispuesta a elevarla y "hacer aún más", ha informado la Comisión.

Von der Leyen ha insistido en que la contribución total de la UE a Ucrania es mayor que la de cualquier otro actor, con 145.000 millones de dólares, mientras que en aspectos de asistencia militar, el bloque europeo está a la par con sus socios estadounidenses, con 52.000 millones de dólares de ayuda militar. Tras la cita de urgencia de líderes de las potencias europeas en París, la presidenta comunitaria ha insistido en que los europeos tienen planes para elevar la producción militar, disparar el gasto en Defensa y reforzar tanto sus propias capacidades como las de Ucrania, en esta coyuntura.

11.10. Sí a Europa, no a la OTAN

La reunión entre las dos potencias continúa en Riad, pero las reacciones continual. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dicho que "en lo que respecta a la adhesión de Ucrania a la UE, se trata de un derecho soberano de cualquier país". Sin embargo a aclarado que en cuestiones referidas a la seguridad y las alianzas militares su enfoque es conocido. "En este caso pensamos diferente, la cosa es completamente distinta", ha admitido.